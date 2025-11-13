MUSKİ ve BODER'den Bodrum'da Su Tasarrufu Hamlesi

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, ekibiyle birlikte Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz’i ziyaret ederek otellerde su tüketimini azaltmaya yönelik yürütülen çalışmaları ve yeni uygulamaları değerlendirdi.

Havuzlarda büyük su tasarrufu potansiyeli

Toplantıda BODER Başkanı Dengiz, Bodrum genelindeki havuzların kışın genellikle boşaltıldığını belirterek, "Bu havuzların çoğu oteller ve yazlık konutlarda yer alıyor. Kış aylarında kullanılmadıkları için genelde boşaltılıyor. Ancak bu durum çok ciddi bir su israfına yol açıyor." dedi. Dengiz, tespit ettikleri havuzların ortalama 150 ton su kapasiteli olduğunu ve toplamda 4 buçuk milyon ton su depolayabildiğini vurguladı. Ayrıca, "Burada bahsettiğimiz su miktarı Mumcular barajımızın %40'ına tekabül etmektedir" ifadelerini kullandı. Uygulamayla 81 otel havuzunun boşaltılmadan temizlenmesiyle 26 bin metreküp su tasarrufu sağlandığı aktarıldı.

MUSKİ'nin kapsamlı tasarruf ve geri kazanım çalışmaları

Genel Müdür Şengül görüşmede, su tasarrufu çalışmalarının sadece havuzlarla sınırlı olmadığını belirtti: "Başkanımız Ahmet Aras’ın il genelinde suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik direktifleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz." Şengül, havuz suyunun tahliye edilmeden korunmasının hem su tasarrufu sağladığını hem de kanalizasyon hatlarındaki yükü azalttığını söyledi. Ayrıca MUSKİ'nin gri su ile yeşil alan sulamasını yaygınlaştırma çabalarına ve atıksu arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtma kapasitesiyle tasarlayarak suyun geri kazanımını sağladıklarına dikkat çekildi. İl genelinde içme suyu hatlarının yenilenmesi ve arıtma tesislerinin modernizasyonu sayesinde kayıp-kaçak ve su geri dönüşümünde önemli adımlar atıldığı ifade edildi.

Bodrum'da öncelik: arızalı hatların yenilenmesi

Bodrum özelinde su açığının bulunduğunu vurgulayan Şengül, en büyük tasarrufun arızalı hatların yenilenmesiyle sağlanacağını belirtti: "Bildiğiniz üzere Bodrum’da ana isale hatlarında 3 bini aşan sayıda arıza yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Başkanımız Ahmet Aras’ın ilk talimatı bu sorunun çözülmesi konusunda oldu ve hemen harekete geçerek hatların yenilemeye başladık." Şengül, Güney isale hattı yenileme çalışmalarında büyük mesafe kat ettiklerini ve Kuzey isale hatları için ihaleye çıkacaklarını söyledi. Bu adımlarla patlaklar nedeniyle yaşanan binlerce metreküp su kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Teşekkür ve plaket takdimi

Görüşme sonunda şebeke ve su kaynaklarının korunmasına yönelik katkılarından dolayı Başkan Ömer Faruk Dengiz’e MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül tarafından plaket takdim edildi. Ayrıca Bodrum Turizm Teknik Müdürleri Derneği (TTMD48) adına gıyabında teşekkür plaketi sunuldu.

