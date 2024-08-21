Muşlu Aileler DEM Parti Önünde Eylemlerini Sürdürüyor

Muşlu Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürüldüğünü düşünen aileler, DEM Parti il başkanlığı önündeki eylemlerine hız kesmeden devam ediyor.

Her Çarşamba Yapılan Eylemler

Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, özlem duydukları çocuklarına kavuşmak için partinin önünde seslerini yükseltiyor.

Topladıkları kalabalık, uzun yıllardır hasret kaldıkları çocuklarının iletişim kurmasını ve geri dönmesini talep ediyor.

"Oğlumdan 8 Yıldır Haber Alamıyorum"

Anne Şahinaz Özcan, yaptığı açıklamada, "Oğlumdan 8 yıldır haber alamıyorum. Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar eylemime devam edeceğim. Benim oğlum lise öğrencisiydi. Onu kaçırıp götürdüler ve eline silah verdiler. Milletin çocuklarını alıp götürdüler," dedi.

"Oğlum Sesini Duyuyorsan Gel"

Başka bir aile üyesi Alaattin Koçhan, eylemlerinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Oğlum Bursa'ya çalışmaya gitti ama oradan Diyarbakır'a götürdüler. Ersin, eğer sesini duyuyorsan, gel. Senin yerin annenin ve babanın yanında. 6 yıldır özlemişim. Gelmeni istiyorum," şeklinde konuştu.

Bu eylemler, çocuklarını kaybetmiş ailelerin hak taleplerinin bir simgesi haline gelirken, yetkililerden de somut adımlar bekleniyor.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan anne ve babalar, yıllardır hasretini çektikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan anne ve babalar, yıllardır hasretini çektikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan anne ve babalar, yıllardır hasretini çektikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan anne ve babalar, yıllardır hasretini çektikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.