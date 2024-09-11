Muşlu Ailelerden DEM Parti Önünde Eylem Devam Ediyor

Muş'ta Ailelerin Eylemi Sürüyor

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından alıkonulmasından DEM Parti’yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam ediyor.

Her Hafta Eylem

Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aileler, her hafta çarşamba günü DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde toplanarak, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunuyor. Bu hafta da benzer bir eylem gerçekleştiren aileler, PKK’ya karşı tepkilerini dile getirdi.

Ailelerin Çağrısı

Eylemler sırasında konuşan Ayten Koçhan, oğlunun 9 yıldır kendisinden haber alamadığını belirtti. Koçhan, "Oğlum dön, teslim ol. Biz vazgeçmeyeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Sen gelinceye kadar eylemime devam edeceğim. Yeter artık anneler, babalar ağladı. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Bütün evlatlara sesleniyorum. Gelin teslim olun. Yolunuz yol değil," ifadelerini kullandı.

Şahinaz Özcan da oğluna çağrıda bulunarak, "Onların çocukları bir gün eve geç gelse ya da gelmese dayanabilirler mi? DEM Parti ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol," dedi.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor. Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aileler, her hafta çarşamba günü DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde eylem yapıyor. Bu hafta da parti binası önünde bir araya gelen aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor. Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aileler, her hafta çarşamba günü DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde eylem yapıyor. Bu hafta da parti binası önünde bir araya gelen aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor. Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aileler, her hafta çarşamba günü DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde eylem yapıyor. Bu hafta da parti binası önünde bir araya gelen aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor. Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aileler, her hafta çarşamba günü DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde eylem yapıyor. Bu hafta da parti binası önünde bir araya gelen aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor. Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aileler, her hafta çarşamba günü DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde eylem yapıyor. Bu hafta da parti binası önünde bir araya gelen aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor. Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aileler, her hafta çarşamba günü DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde eylem yapıyor. Bu hafta da parti binası önünde bir araya gelen aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.