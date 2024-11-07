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Müslüman Grup Trump'ın Zaferini Kutladı

Trump'ı destekleyen organizasyon, zaferini gururla kutladı ve Müslüman seçmenlerin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:10
Müslüman Grup Trump'ın Zaferini Kutladı

Trump İçin Müslümanlar Organizasyonu, Zaferi Kutladı

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ı destekleyen Trump için Müslümanlar isimli organizasyon, Trump’ın tarihi ezici zaferini gururla kutladıklarını duyurdu.

Başkanlık Seçim Sonuçları Değerlendirildi

Organizasyondan yapılan yazılı açıklamada, ABD başkanlık seçiminin sonuçları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, “Trump için Müslümanlar, Müslüman Amerikalı seçmenlerin belirleyici bir rol oynadığı 2024 başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump’ın tarihi ezici zaferini gururla kutluyor.” ifadesi yer aldı.

Taban Hareketine Dikkat Çekildi

Ülke genelinde bir taban hareketi olarak öne çıkan organizasyonun, kritik eyaletlerdeki destek oranlarının Trump’ın lehine değiştiği vurgulandı. Bu durum, seçimin dengesini Trump’ın lehine çevirdiği belirtildi.

Rabiul Chowdhury'den Açıklamalar

Organizasyonun kurucularından Rabiul Chowdhury, “Topluluğumuz, Trump’ın savaşları sona erdirme ve diplomatik çözümler bulma konusundaki kararlılığını fark etti. İstikrar ve barış getirecek bir lider olarak onu seçtik.” dedi.

Chowdhury ayrıca, “Toplumu harekete geçirme çabalarımız, Müslüman Amerikalıların artık göz ardı edilemeyeceğini gösterdi. Trump, rolümüzü kabul etti ve barış ile birliği destekleyen politikalarını savunmak için yönetimiyle birlikte çalışmaya hazırız.” diye ekledi.

Müslümanların Siyasal Katılımı Değişiyor

Açıklamada, Trump’ın zaferinin Müslüman Amerikalıların siyasi katılımındaki değişimi simgelediği vurgulandı ve organizasyonun Trump’ın liderliği altında Müslümanların seslerini yükseltme çabalarına devam edeceği ifade edildi.

Gelecek İçin Umutlu Olunan İfadeler

Chowdhury, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trump’ın seçim sürecinde verdiği sözleri tutup tutmayacağı konusundaki endişelerinin bulunduğunu, ancak geleceğe dair umutlu ve iyimser durduklarını belirtti. Ayrıca, vaatlerine aykırı davranışlar sergilediği takdirde alternatiflerinin olacağını vurguladı.

Ülke çapındaki bu taban girişimi, Müslüman Amerikalı seçmenleri Trump’ın barış ve istikrar vizyonunu desteklemeye teşvik etmeyi hedefliyor.

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