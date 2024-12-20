Müslüman Sivil Hakları Örgütü CAIR, Pentagon'un Suriye'deki Asker Sayısını Gizlemesini Kınıyor

CAIR'den Çarpıcı Açıklamalar

Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Suriye'deki asker sayısını gizlemesine yönelik sert bir açıklama yaptı. CAIR, Pentagon'un Suriye'de bulunan 2 bin ABD askerinin gizli faaliyet gösterdiğini itiraf etmesinin son derece şaşırtıcı olduğunu vurguladı.

Pentagon'a Açık Çağrı

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin, asker varlığı hakkında yalan söyleme kararını kimin aldığını ve neden bunu yaptıklarını açıklaması gerektiği ifade edildi. Aynı zamanda, bu birliklerin Kongre bilgisi veya yetkisi olmadan ne kadar süredir görevde olduğu konusunda da netlik beklediklerini belirttiler.

CAIR'den Trump'a Çağrı

CAIR yönetimi, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a da Suriye'deki askerlerin tamamen çekilmesi ve işgal altındaki toprakların yeni özgürleşmiş Suriye halkına devredilmesi çağrısında bulundu.

Beşşar Esed Diktatörlüğünün Yıkılmasından Memnuniyet

CAIR, Suriye'de Beşşar Esed diktatörlüğünün yıkılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, Suriyeli-Amerikan toplumu, Suriye’nin özgürleşmiş halkı, Müslüman dünyası ve adaleti destekleyenler için kutlama mesajı paylaştı.

Pentagon'un Açıklaması

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Suriye’de bulunan ABD asker sayısının uzun zamandır açıklanan 900 rakamı yerine yaklaşık 2 bin olduğunu duyurdu. Ryder, açıklamalarında bu ek kuvvetlerin 'görev gereksinimlerini karşılamak için konuşlandırılan geçici rotasyon kuvvetleri' olduğunu belirtti ve çekirdek sayının ise 900 asker olarak belirlendiğini ifade etti.