Müslümanların Birliği Zulmü Ortadan Kaldırır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'ın Bakü şehrindeki Haydar Camisi'nde düzenlenen "Küresel Dini Liderler Zirvesi" kapsamında hutbe irat etti. Hutbede, Erbaş, "Dünyanın neresinde olursa olsun zulüm ve kötülükleri ortadan kaldırmanın yolu Müslümanların birlik ve beraberliğinden geçmektedir." ifadesini kullandı.

İki Devlet Tek Millet Vurgusu

Erbaş, Türkiye ve Azerbaycan'ın sıkı dostluğuna değinerek, "İslam'a gönülden bağlı kardeşleriz. Rabb'imiz, Peygamberimiz, kıblemiz, gayemiz, acımız ve sevincimiz birdir. Dinimiz, vatanımız, ezanımız ve bayrağımız için hep birlikte aynı safta mücadele ettik. Bu kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecek Allah’ın izniyle." şeklinde konuştu.

İslam'ın Işığında Birlik

Hutbede, İslam'ın insanların karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir din olduğunu vurgulayan Erbaş, "İslam, iyilik yollarını gösteren dosdoğru bir yoldur. Bizim inancımızı, değerlerimizi en güzel şekilde öğrenip nesillerimize öğretmemiz gerekmektedir." dedi.

Karabağ ve Gazze Meseleri

Erbaş, Karabağ'daki gelişmelere değinerek, "Karabağ özgürlüğüne kavuşmuştur, bugün şanlı zaferinin yıldönümüdür, kutlu olsun" dedi. Aynı zamanda, Gazze'deki durumu da eleştirdi ve "Dünyanın neresinde olursa olsun zulüm ve kötülükleri ortadan kaldırmanın yolu Müslümanların birlik ve beraberliğinden geçmektedir." ifadesini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Son olarak, Müslümanların dayanışma ruhunun önemini vurgulayan Erbaş, "Fitne, tefrika ve zulüm karşısında birlik, beraberlik içinde hareket etmek zorundayız. Bizi güçlü kılan inancımız ve ortak değerlerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'da düzenlenen "Küresel Dini Liderler Zirvesi" kapsamında Bakü Haydar Camii'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'da düzenlenen "Küresel Dini Liderler Zirvesi" kapsamında Bakü Haydar Camii'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.