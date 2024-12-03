Muson Yağmurları Malezya ve Tayland'da Can Aldı: Ölü Sayısı 31'e Ulaştı

Malezya ve Tayland'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı seller sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği bildirildi. Bu durumu, aşırı yağışların etkisiyle Malezya'nın doğusu ve Tayland'ın güneyindeki birçok bölgede yaşanan sel ve heyelanlar tetikledi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkenin doğu kıyılarına son 6 ayda düşen yağış miktarının 5 günde gerçekleştiğini vurgulayarak, bazı eyaletlerde yaşamın olumsuz etkilendiğini açıkladı. Başbakan, Kelantan ve Terengganu eyaletlerinde yol ve evlerde hasar meydana geldiğini, bölgedeki altyapı onarım maliyetinin 224 milyon dolar'ı bulabileceğini kaydetti.

Ülkede muson yağmurlarının pazar gününden itibaren yeniden etkili olmasının beklendiği belirtilirken, Malezyalı yetkililer son olarak sellerde 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Malezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, aşırı yağışların 7 eyalette sel ve toprak kaymalarına neden olduğunu ve 152 bini aşkın kişinin güvenli bölgelere nakledildiğini açıkladı. Kasım ayında başlayıp Mart ayına kadar sürebilen muson yağmurları sebebiyle Malezya'nın birçok bölgesinde sel ve toprak kaymaları sık görülmektedir.

Tayland'daki Sellerde Olayın Ciddiyeti Artıyor

Tayland'ın güneyinde meydana gelen sellerde ölü sayısının 25'e çıktığı bildirildi. Bu felaketten yüz binlerce kişi etkilendi; ağır yağışlar ve seller nedeniyle çok sayıda okul ile 98 sağlık tesisi kapatıldı.

Tayland yetkilileri, 34 bin 354 kişinin tahliye edilerek geçici barınaklara yerleştirildiğini ve ölü sayısının 25'e yükseldiğini duyurdu. Ayrıca, Meteoroloji Dairesi yağışların devam edeceğini öngörerek halkı yükselen su seviyeleri konusunda uyardı.

Ülkenin güneyindeki birçok eyalette geçici barınaklar konuşlandıran yetkililer, yeni sel baskınlarına karşı önlemlerini artırdıklarını bildirdi. Tayland Afet Önleme ve Zarar Azaltma Departmanı ise 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, afette 12 kişinin öldüğünü belirtmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.