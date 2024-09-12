DOLAR
33,89 0,18%
EURO
37,54 -0,44%
ALTIN
2.782,91 -1,36%
BITCOIN
1.971.574,58 -1,11%

Mussolini'nin Torunundan Meloni'nin Partisine Şok Ayrılık

İtalya'da Rachele Mussolini, Meloni'nin partisinden bazı haklar konusunda fikir ayrılığı nedeniyle ayrıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 20:23
Mussolini'nin Torunundan Meloni'nin Partisine Şok Ayrılık

Mussolini'nin Torunu Farklı Görüşlerle Ayrıldı

İtalya'da faşist lider Benito Mussolini'nin torunu olan Rachele Mussolini, Başbakan Giorgia Meloni'nin liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri Partisi(FdI) ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın sebebi ise, bazı haklar konusunda yaşanan görüş farklılıkları olarak öne çıkıyor.

Bu Kararın Arkasındaki Nedenler

La Repubblica gazetesinin haberine göre, Rachele Mussolini, 2021'deki Roma Belediyesi seçimlerinde FdI'den belediye meclis üyesi olarak seçilmişti. Ancak, kürtaj ve ius scholae gibi konularda daha liberal bir bakış açısına sahip olduğunu belirtti. Bu nedenle, partisinin sağda durduğunu ifade ederek ayrılma kararı aldı.

Forza Italia'ya Katıldı

Mussolini'nin torunu, söz konusu meselelerde daha destekleyici bir tavır sergileyen Forza Italia partisine katıldı. Forza Italia'nın lideri Antonio Tajani'nin "ius scholae" reformunu desteklediğini açıklaması ve sağ koalisyon ortaklarıyla fikir ayrılığı yaşaması, bu geçişin zamanlaması açısından dikkat çekti.

Meloni'nin Partisinin Kökenleri

Rachele Mussolini, 2016'da Meloni'yi destekleyen bir listeden Roma Belediye Meclisi'ne seçildi. Ayrıca, 2021 yerel seçimlerinde de yine Meloni'nin partisinden yüksek bir oy oranıyla belediye meclisine girmişti. Meloni liderliğindeki FdI'nin köklerinin, Mussolini'nin mirasçısı olarak anılan İtalyan Sosyal Hareketi(MSI) ile bağlantılı olduğu belirtiliyor. FdI'nin logosundaki "alev" figürünün de buradan geldiği ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Didim'deki Turizmci, Narin Güran İçin Elektrik Trafosuna Resim Yaptı
3
Erzincan'da Öğrencilere Burs Desteği
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül Darbesinin 44. Yılında Açıklamalarda Bulundu
5
İngiltere ve İrlanda'dan Gazze'deki Saldırıya Tepki
6
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
7
Mussolini'nin Torunundan Meloni'nin Partisine Şok Ayrılık

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!