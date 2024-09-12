Mussolini'nin Torunundan Meloni'nin Partisine Şok Ayrılık

Mussolini'nin Torunu Farklı Görüşlerle Ayrıldı

İtalya'da faşist lider Benito Mussolini'nin torunu olan Rachele Mussolini, Başbakan Giorgia Meloni'nin liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri Partisi(FdI) ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın sebebi ise, bazı haklar konusunda yaşanan görüş farklılıkları olarak öne çıkıyor.

Bu Kararın Arkasındaki Nedenler

La Repubblica gazetesinin haberine göre, Rachele Mussolini, 2021'deki Roma Belediyesi seçimlerinde FdI'den belediye meclis üyesi olarak seçilmişti. Ancak, kürtaj ve ius scholae gibi konularda daha liberal bir bakış açısına sahip olduğunu belirtti. Bu nedenle, partisinin sağda durduğunu ifade ederek ayrılma kararı aldı.

Forza Italia'ya Katıldı

Mussolini'nin torunu, söz konusu meselelerde daha destekleyici bir tavır sergileyen Forza Italia partisine katıldı. Forza Italia'nın lideri Antonio Tajani'nin "ius scholae" reformunu desteklediğini açıklaması ve sağ koalisyon ortaklarıyla fikir ayrılığı yaşaması, bu geçişin zamanlaması açısından dikkat çekti.

Meloni'nin Partisinin Kökenleri

Rachele Mussolini, 2016'da Meloni'yi destekleyen bir listeden Roma Belediye Meclisi'ne seçildi. Ayrıca, 2021 yerel seçimlerinde de yine Meloni'nin partisinden yüksek bir oy oranıyla belediye meclisine girmişti. Meloni liderliğindeki FdI'nin köklerinin, Mussolini'nin mirasçısı olarak anılan İtalyan Sosyal Hareketi(MSI) ile bağlantılı olduğu belirtiliyor. FdI'nin logosundaki "alev" figürünün de buradan geldiği ifade ediliyor.