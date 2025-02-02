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Mustafa Alper Avcı: 'Gelecek İçin İyi Bir Takım İnşa Edeceğiz'

Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, Kasımpaşa'ya 5-3 kaybettikleri maçın ardından geleceğe yönelik planlarını ve takımın gelişimini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:50
Mustafa Alper Avcı: 'Gelecek İçin İyi Bir Takım İnşa Edeceğiz'

Adana Demirspor Kasımpaşa Maçında Sonuç Hayal Kırıklığı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında, Adana Demirspor Kasımpaşa'ya 5-3 yenilerek taraftarlarını üzdü. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Mustafa Alper Avcı önemli açıklamalarda bulundu.

Geleceğe Yönelik Planlar

Avcı, sezonun kalan kısmında sıralamadan bağımsız, iyi bir oyuncu grubu ve takım inşa etmek için çaba göstereceklerini söyledi. “Geçmişe takılmak yerine, gelecekle ilgili planlarımız var” diyerek takımın gelişim sürecine odaklanacaklarını belirtti.

Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

Maçta yaşanan zorluklara da değinen Avcı, “13 gol yiyen bir takıma karşı oynadık. Kasımpaşa, kanat oyuncularıyla hücum geçişlerinde sayısal üstünlüğü kullanarak gol buldu. Savunmada yaşadığımız problemler önemliydi” dedi. Ayrıca, iki oyuncunun ambulansla hastaneye kaldırılmasının, oyun planlarında değişikliklere yol açtığına dikkat çekti.

Genç Oyuncular ve Hatalar

“2-1 olana kadar oyun iyiydi, ancak penaltı ve ardından gelen benzer gollerle 7 dakikada 3 gol yedik” diyen Avcı, genç oyuncuların bu tür hataları yapabileceğini dile getirdi. Kasımpaşa gibi güçlü bir takıma karşı oynarken, hata yapmanın büyük bedelleri olabileceğinin altını çizdi.

Takımın Geleceği İçin Mücadele

Son olarak, Avcı, “Zamanla hataları azaltarak kendi oyunumuzu sahada daha iyi göstereceğiz. Sezon sonuna kadar, sıralama ne olursa olsun, hedefimiz iyi bir takım oluşturmak” ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Yeni Adana Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Adana Demirsporlu oyuncular, Nabil Alioui'nin attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Yeni Adana Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Adana Demirsporlu oyuncular, Nabil Alioui'nin attığı golün ardından sevinç yaşadı.

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