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Mustafa Barguti: İsrail'in Gazze'de Etnik Temizlik Amacı

Mustafa Barguti, Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in etnik temizlik politikaları uyguladığını belirtti ve yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:37
Mustafa Barguti: İsrail'in Gazze'de Etnik Temizlik Amacı

Mustafa Barguti Açıklamalarda Bulundu

Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi'nin lideri Mustafa Barguti, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hedefinin "etnik temizlik" olduğunu ifade etti.

İsrail Kuşatmasının Sonuçları

Barguti, X sosyal medya platformunda paylaştığı mesajında, 18 gündür süren İsrail kuşatmasının Gazze'nin kuzeyinde yarattığı insani krize dikkat çekti. Barguti, insan hakları kuruluşları ve ülkeleri, acil olarak harekete geçmeye çağırdı.

Sivil Kayıplar ve Acil Durumlar

"İsrail'in açık hedefi Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik yapmaktır," diyen Barguti, çoğu kadın ve çocuk olan yüzlerce sivilin öldüğünü, birçok yaralının ise tıbbi tedaviden mahrum kaldığını belirtti.

Barguti, bölgedeki çocuk ölümlerinin açlık nedeniyle gerçekleştiğine ve gıda, yakıt, su ya da ilaç girişine izin verilmediğine dikkat çekti.

Bombardıman ve Hastanelerin Durumu

Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Gazze'nin kuzeyi, iki haftadır kuşatma altında. Barguti, Cibaliye Mülteci Kampı, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya'nın bombalandığını ifade etti. "Sonuncusu Beyt Lahiya'da olmak üzere birçok katliam yapıldı; 72 sivil hayatını kaybetti," dedi.

Gazze'ye özgü bazı hastanelerin kuşatma altında olduğunu belirten Barguti, Endonezya Hastanesi gibi yerlerde jeneratörler için yakıt bulunamadığını ve bu hastanelerin "çökmenin eşiğinde" olduğunu vurguladı.

Yardım Çağrısı ve Uluslararası Tepki

Barguti, Gazze’deki ailelerden sürekli yardım çağrıları aldıklarını, bunun UNRWA raporları ile de teyit edildiğini belirtti. "İsrail ordusu, yıkılan evlerinin enkazı altında kalan yaralı Filistinlilere ilk yardım ekiplerinin ulaşmasına izin vermiyor," dedi.

Uluslararası kamuoyuna seslenen Barguti, "Tüm insanları ve hükümetleri, bu korkunç insani felaketi durdurmak için İsrailli yetkililere baskı yapmaları konusunda harekete geçmeye çağırıyoruz," şeklinde konuştu.

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, son 18 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun’a yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor. Bölgede hareket eden her şey hedef alınıyor ve giriş-çıkışlar kapatılıyor.

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