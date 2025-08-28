Mustafa Delioğlu Vefat Etti: Çocuk Kitapları Ustası 79 Yaşında

Mustafa Delioğlu Vefat Etti

Türk çizgi roman ve karikatür dünyasının usta ismi Mustafa Delioğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gerçekçi çizim tekniği ve desen ustalığıyla tanınan, "Deli Kazım" ve "Gökhan" gibi popüler karakterlere hayat veren Delioğlu, 79 yaşında vefat etti.

Vefat ve Cenaze Bilgileri

Delioğlu'nun cenazesi, 30 Ağustos'ta Erenköy Sahrayı Cedid Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Anılar ve Meslektaşların Görüşleri

Çocuk Vakfı kurucusu ve yazar Mustafa Ruhi Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada Delioğlu için: "Çocuk edebiyatımızın tarihinde 60 yıllık, yeri doldurulamaz emeği var. Yaklaşık 2 bin 300 çocuk kitabı ve kitap kapağı ile çocuğa adanmış bir geleneğin öncüsüydü. Çocuğa göre resim estetiği anlayışıyla ... Mustafa Delioğlu ekolünü oluşturdu. Mustafa Delioğlu Resimli Çocuk Kitapları Müzesi kurularak doğmuş ve doğacak çocuklarımızla buluşması için vefa borcumuzu ödemeliyiz." dedi.

Yazar Fatih Erdoğan, Delioğlu'nun 40 küsur yıllık arkadaşı olduğunu belirterek: "50 yıl boyunca ülkemizin en çok çocuk kitabı resimlemiş, bunu yaparken de belirgin bir tarz oluşturmayı başarmış, yeri doldurulması güç bir değer, benzersiz bir sanatçıdır." ifadelerini paylaştı. Erdoğan, Delioğlu'nun sıkça söylediği sözünü de aktardı: "İllüstrasyon tamam da ben resim yapmak istiyorum."

Gazeteci ve yazar Yalvaç Ural, Delioğlu ile 1970'li yıllarda tanıştıklarını aktararak: "50 yıllık dostum, çok sevdiğim canım arkadaşım... Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde çocuklarla ilgili çıkmış kitapların bence yüzde 70'ini Mustafa resimlemiştir." dedi. Ural, Delioğlu'nun çocukların kitapları sevmesine büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Kariyeri ve Eseri

Erzincan'da 1946'da doğan Delioğlu, kendini yetiştiren bir sanatçı olarak öne çıktı. Genç yaşta çeşitli işler yaptıktan sonra sanata yönelen Delioğlu, ilk kişisel resim sergisini 1969'da Beyoğlu Şehir Galerisi'nde açtı. Aynı yıl bir reklam şirketinde çizgi film fonları resimleyerek illüstrasyon alanında profesyonel kariyerine başladı. İlk roman kapağı çizimini 1972'de gerçekleştirdi ve kariyerindeki dönüm noktası 1974'te kendi atölyesini kurması oldu.

Delioğlu, çalışmalarını özellikle çocuk kitapları resimlemesi üzerine yoğunlaştırdı. Kendi ifadesiyle resmi "kendini ve fikirlerini canlandırma aracı" olarak gören sanatçı, Doğu ve Batı sanatını harmanlayarak özgün bir üslup geliştirdi. Metinlerde yer verilenlere göre Delioğlu, yaklaşık 2 bin 300 çocuk kitabı ve kitap kapağı ile eserler vermiş; diğer kaynaklarda ise 1500'e yakın çocuk kitabı ve roman kapağına imza attığı belirtilmiştir. Yapı Kredi Yayınları (YKY) için 30 yıla yakın süredir çizdiği eserler de çalışmaları arasında yer aldı.

Ödüller ve Adaylıklar

Sanat hayatı boyunca birçok ödüle değer görülen Delioğlu, 2013'te "Astrid Lindgren Anma Ödülü (ALMA)"na, 2022'de ise çizerlerin Nobel'i olarak anılan "Hans Christian Andersen Ödülü"ne aday gösterildi. Ayrıca 2023'te Aydın Doğan Vakfı'nın Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlediği "Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Onur Ödülü"nü kazandı.

Son Dönem Çalışmaları

Son yıllarda Günışığı Kitaplığı için de üretim yapan usta çizer, Gülsevin Kıral'ın "Berber Pire Tellal Deve", Müge İplikçi'nin "Uçan Salı" ve Çiğdem Sezer'in "Yüz Yaşında Bir Çınar" gibi eserlerini resimledi.

Son Söz

Delioğlu, bir süredir tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Arkadaşları ve meslektaşları, onun çocuk edebiyatına ve çizgi romana kattığı değeri vurgulayarak sanatçıyı saygıyla andıklarını belirtti.