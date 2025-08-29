Mustafa Demir Zonguldak'ta: 'Yerel yönetimler bizim işimiz' — Şeffaflık vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, teşkilatların önemine dikkat çekti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Zonguldak'ta düzenlediği basın toplantısında yerel yönetim anlayışı ve şeffaflık ilkelerini öne çıkardı.

Demir, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Yerel yönetimler, bizim işimiz. Biz, bu işleri yaparken şeffaf yaparız. Bu milletin parasının her kuruşunu en iyi şekilde değerlendiririz. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada hesabını veririz. Bizim diğer belediyelerle aramızdaki fark bu."

Teşkilatların milletle bütünleşmede belirleyici olduğuna vurgu yapan Demir, partinin sahadaki gücünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönül veren kadrolardan aldığını söyledi. Demir, partinin halkla bağını güçlendiren teşkilat yapısına dikkat çekti.

Demir, AK Parti'nin ülke çapındaki başarılarını ise şu sözlerle özetledi: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'Bu partiyi millet kurdu, tabelasını biz astık.' demişti. İkinci önemli husus da 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' demişti. Allah'ın izniyle AK Parti öncesiyle şimdikini mukayese ettiğimizde ne eğitimde ne sağlıkta ne savunma sanayisinde ne ulaşımda ne enerjide hiçbir şekilde geçmişle mukayese edilemeyecek olağanüstü başarılarımız var. Demokratik sistemlerde bütün dünyaya baktığımızda da 23 yılda bu kadar büyük merhale kateden başka da örnek bir ülke bulmak çok mümkün değil."

"İnsanı merkeze alarak hizmet eden bir partiyiz"

"Halka hizmeti Hakk'a hizmet" anlayışını benimsediklerini belirten Demir, samimiyet ve gayretle sürdürülen hizmet anlayışının uzun yıllar tercih edilmeye devam edeceğini savundu: "Halis niyetle, halis niyetin altını da olağanüstü gayretle, samimiyetle ve tevazuyla doldurduğumuzda göreceksiniz bu millet bırakın 23 yıl, 123 yıl bile geçse AK Parti düşüncesinden, AK Parti'nin hizmet anlayışından vazgeçmeyecektir."

Demir, "Bizler, insanı merkeze alan, her şeyden önce insanı önemseyen ve onun beklentileri doğrultusunda hizmet eden bir partiyiz. Bizler, onların iradesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimine yansımasının araçlarıyız. Onun için biz insanlarımızı önemseriz, onların öncelikleri bizim önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası duruşuna da değinen Demir, "Cumhurbaşkanı'mız, mazlumların umudu... Nerede bir gözyaşı görse onu silmeyi kendine hedefler. Nerede bir feryat görse, bir sıkıntı görse onu dindirmeyi kendine vazife etmiştir. Cumhurbaşkanı'mız, dünyada nerede bir mazlumun, nerede bir masumun, nerede bir mağdurun derdi varsa başta Gazze'de olduğu gibi bunlarla ilgilenmektedir." dedi.

Türkiye'nin küresel aktör olma yolunda ilerlediğini ve tarihin yüklediği mazlumların hamisi olma misyonunu yerine getirdiklerini söyleyen Demir, savunma sanayisi ile terörle mücadeledeki gelişmelere atıfta bulunarak "Terörsüz Türkiye" hedefine emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Muhalefetin belediyecilik anlayışını eleştiren Demir, AK Parti'nin yerel yönetim modelinin dünya örnekleriyle kıyaslandığında eşsiz olduğunu savundu. Yerel seçimlerde AK Parti'den muhalefete geçen belediyelerin hizmetleri aksattığını iddia eden Demir, tekrar şu noktayı öne aldı: "Yerel yönetimler, bizim işimiz. Biz, bu işleri yaparken şeffaf yaparız. Bu milletin parasının her kuruşunu en iyi şekilde değerlendiririz."

Programa AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Sait Kirazoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı, belediye başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir (sağda), partisinin Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Demir'e çiçek takdim edildi.