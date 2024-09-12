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Mustafa Destici'den 12 Eylül Darbesinin 44. Yılına Dair Anma Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde duygusal bir mesaj yayımladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:41
Mustafa Destici'den 12 Eylül Darbesinin 44. Yılına Dair Anma Mesajı

BBP Genel Başkanı'nın Anma Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 44. yılı hatırasına ilişkin özel bir mesaj yayımladı. Sosyal medya platformu üzerinden duyurduğu mesajında, 1980 darbesinin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en karanlık dönemlerden biri olduğuna vurgu yaptı.

Şehitlerin Hatırlanması

Destici, darbenin yıl dönümünde, daha önce alçakça ve haince şehit edilen dava arkadaşlarını andı. Mesajında şu sözlere yer verdi:

"Darbenin 44. yılında, alçakça, haince, kahpece, ve vahşice şehit edilmiş tüm dava arkadaşlarımızı anıyorum. Darbecilerin hukuksuz ihtilal mahkemeleri tarafından idam edilmiş isimleri asla unutmamalıyız; Mustafa Pehlivanoğlu, Cevdet Karakaş, İsmet Şahin, Fikri Arıkan, Cengiz Baktemur, Ali Bülent Okan, Ahmet Kerse, Halil Esendağ, Selçuk Duracık… Aynı zamanda işkencelerde ve kötü cezaevi koşullarında şehit edilen diğer arkadaşlarımızı da rahmetle yad ediyorum."

Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun Anılması

Ayrıca, Destici, Türk milliyetçiliğinin sembol ismi şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nu da anarak, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Özellikle 12 Eylül öncesi ve sonrası Türk milliyetçilerinin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

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