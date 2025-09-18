Mustafa Destici'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

BBP Genel Başkanı'nın açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda gazilere, şehitlere ve güvenlik güçlerine minnet duygularını dile getirdi.

Destici, mesajında 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Paşa'ya "mareşal" rütbesi ve "gazi" ünvanı verildiğini hatırlattı.

Destici ayrıca, Resmî Gazete'de 24 Ağustos 2003'te yayımlanan yönetmelikle 19 Eylül'ün "Gaziler Günü" olarak kutlanmaya başlandığını anımsattı.

Mesajında toplumların yaşaması ve gelişmesinin ancak güvenlik sağlandığında anlam kazandığını vurgulayan Destici, tarih boyunca karşılaşılan badirelere ve bu topraklarda yaşamış sayısız topluluk ile medeniyete dikkat çekti.

Destici, milletlerin güvenliklerinde zaaf yaşadıklarında tarih sahnesinden silindiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugün de aynı mücadeleye devam ediyoruz. Bir gerçeği hiçbir zaman unutmamalıyız, bin yılı aşkın süredir Anadolu'da var olmamızı, bin yıla yakın süredir bu toprakları yönetmemizi, sahip olduğumuz kılıca, o kılıcı tutan ele, o eli taşıyan gövdeye, o gövdeye hükmeden akla ve o aklı muzaffer kılan imana borçluyuz. Mete Han'dan, terörle mücadelede hayatlarını ortaya koyarak milletimizin var olma mücadelesine katkı sağlayan güvenlik güçlerimize, milletimizin beka davasının neferleri olan ve bugün aramızda olmayan tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olanlara da hürmetle şükranlarımı sunuyorum."

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet ve istihbarat kuruluşlarımızda görev yapan kahraman vatan evlatlarımız başta olmak üzere, gazilerimizin ve milletimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum.