Mustafa Destici'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazileri ve güvenlik güçlerini anarak tarihsel sürece vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:52
Mustafa Destici'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

Mustafa Destici'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

BBP Genel Başkanı'nın açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda gazilere, şehitlere ve güvenlik güçlerine minnet duygularını dile getirdi.

Destici, mesajında 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Paşa'ya "mareşal" rütbesi ve "gazi" ünvanı verildiğini hatırlattı.

Destici ayrıca, Resmî Gazete'de 24 Ağustos 2003'te yayımlanan yönetmelikle 19 Eylül'ün "Gaziler Günü" olarak kutlanmaya başlandığını anımsattı.

Mesajında toplumların yaşaması ve gelişmesinin ancak güvenlik sağlandığında anlam kazandığını vurgulayan Destici, tarih boyunca karşılaşılan badirelere ve bu topraklarda yaşamış sayısız topluluk ile medeniyete dikkat çekti.

Destici, milletlerin güvenliklerinde zaaf yaşadıklarında tarih sahnesinden silindiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugün de aynı mücadeleye devam ediyoruz. Bir gerçeği hiçbir zaman unutmamalıyız, bin yılı aşkın süredir Anadolu'da var olmamızı, bin yıla yakın süredir bu toprakları yönetmemizi, sahip olduğumuz kılıca, o kılıcı tutan ele, o eli taşıyan gövdeye, o gövdeye hükmeden akla ve o aklı muzaffer kılan imana borçluyuz. Mete Han'dan, terörle mücadelede hayatlarını ortaya koyarak milletimizin var olma mücadelesine katkı sağlayan güvenlik güçlerimize, milletimizin beka davasının neferleri olan ve bugün aramızda olmayan tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olanlara da hürmetle şükranlarımı sunuyorum."

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet ve istihbarat kuruluşlarımızda görev yapan kahraman vatan evlatlarımız başta olmak üzere, gazilerimizin ve milletimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Diyarbakır'da başladı
2
Kahire'de Müzeden Çalınan 3 Bin Yıllık Altın Bilezik Eritildi
3
Fuat Oktay: TEKNOFEST ile Savunma İhracatında İlk 10 Hedefi
4
Rusya'dan Kiev'e 1000 Ukraynalı Askerin Cenazesi İade Edildi
5
Mustafa Destici'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı
6
Fransa'da kemer sıkma karşıtı gösterilerde 181 gözaltı
7
Starmer ve Trump'tan Chequers'ta Kritik Mesaj: "Gazze'deki durum tolere edilemez"

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)