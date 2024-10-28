Mustafa Destici'den Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Mustafa Destici, Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladığını ifade etti.

Bağlılığımız ve İnancımız

Destici, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, "Devlet-i Ebed Müddet'in askerleri" olan "iman erleri" tarafından kurulduğunu vurguladı.

Türk milletinin, yüzyıllar önce söylenen "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibi çerçevesinde filizlendiğinin altını çizen Destici, "Türk Milleti, imparatorluklar kurup dünyayı yönetmeye başladıktan bin yıl sonra bile, tarihleri 250 yıldan ibaret olanların mağlup edemeyeceği büyük bir millettir." açıklamasında bulundu.

Birlik Vurgusu

Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi: "İnanç ve değerlerimizin etrafında bir ve beraber olduğumuz sürece, vatana, bayrağa, Kur'an'a bağlı bir tek Türk kalana kadar var ve muzaffer olacağımıza inancımı tekrar ve samimiyetle dile getiriyorum. Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile onun silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."