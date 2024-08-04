Mustafa Destici'den Instagram Yasağına Destek Mesajı

Mustafa Destici'den Instagram Yasağına Destek Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'un Türkiye'deki faaliyetlerine dönük eleştirilerde bulundu.

Instagram'ın Kapatılması Gündemde

Destici, "Instagram veya Facebook, kendilerine çekidüzen vermek zorundadır. Burası onların babalarının çiftliği değildir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı taleplerini karşılarsalar, Instagram açılabilir; aksi takdirde bu durum devam edecek" dedi.

Aile Yapısının Önemi

Ümraniye'deki Tantavi Sosyal Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, aile kavramı üzerinde duran Destici, Türk milletinin en büyük düşmanlarından birinin aile yapısına yönelik tehditler olduğunu ifade etti. LGBT düşüncesinin bu tehditlerin başında geldiğini belirtti.

Filistin'de Birlik Eksikliği

Destici ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. Heniyye’nin mücadeleci ruhunu vurgulayan Destici, "Filistin’in bağımsızlığı için birlik sağlanmalıdır" dedi.

Olimpiyatlar ve LGBT Tartışmaları

Paris 2024 Olimpiyatları'nda yaşananları gündeme getiren Destici, "Fransız sporcuların nasıl desteklendiğini gördük. Bu şartlarda mücadele eden tüm sporcuları tebrik ediyorum" diyerek, olimpiyatlardaki ikiyüzlülüklere dikkat çekti.

Türkiye’nin Haklı Talepleri

Instagram’ın, Türkiye aleyhine paylaşımlara izin verirken, Türkiye ile ilgili olumsuz eleştirileri susturmasını eleştiren Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin sessiz kalmayacağını vurguladı. "Onların bir kuralı varsa, bizim de kendi kurallarımız var" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılarak konuşma yaptı.