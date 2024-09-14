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Mustafa Destici'den Mevlit Kandili Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mevlit Kandili'nde barış ve birlik vurgusu yaptı, mazlumlar için dua etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 10:59
Mustafa Destici'den Mevlit Kandili Mesajı

Mustafa Destici'nin Mevlit Kandili Mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Destici, mesajında Peygamber Efendimiz'in doğum yıl dönümünün, milletin huzuru ve birliği için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Yaşanan İnsanlık Dramlarına Dikkat Çekti

Destici, yazılı açıklamasında, savaşlardan ve terör olaylarından kaynaklanan ölümler, göçler, hastalıklar, açlık ve yoksulluk gibi olaylarla insanlığın her gün utandığını belirtti. Dünyanın farklı bölgelerinde, kaynakların azınlıkların elinde bulunduğunu ve bunun sonucunda milyonlarca insanın zor durumda kaldığını söyledi.

Peygamber Efendimizin Sözlerini Yadettti

"Peygamber Efendimizin, 1400 yıl öncesinden bize ulaşan 'Komşusu açken tok uyuyan bizden değildir' sözlerinin ihtişamıyla sarsılıyoruz" diyen Destici, güçlü odakların mazlumları ezen zulümlerine de dikkat çekti.

Mevlit Kandili'nin Anlamı

Destici, doğum yıl dönümünün, savaş ve yokluk içinde ezilen tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını dilerken, milletin ve İslam âleminin aydınlık geleceği için duaların kabul olması temennisinde bulundu.

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