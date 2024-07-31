Mustafa Destici: İslam Alemi Ayakta Olmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Kritik Açıklamalar

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in saldırılarına yönelik sert sözler sarf etti. İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı herkese duyurmak gerektiğini ifade eden Destici, "Artık sadece Filistin'de yaşayan Müslümanlar değil, tüm İslam alemi ve barıştan yana olan herkes ayağa kalkmalıdır." dedi.

İsrail'in Katliamlarına Tepki

Destici, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan saldırıyı şiddetle kınadı ve Filistin halkına başsağlığı diledi. "Heniyye, hayatı boyunca Filistin davası için mücadele etti. Önce evlatlarını, kardeşlerini ve torunlarını kaybetti; şimdi de kendisi şehit oldu," ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Destici, İslam dünyasında birlik sağlanmadığı takdirde, siyonist İsrail'in durmayacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmeden hedeflerine ulaşamayacaklarını biliyorlar. Bu yüzden Türkiye'nin daha güçlü olması lazım," dedi.

Uluslararası Tehditler ve Türkiye'nin Gücü

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmesini de değerlendiren Destici, Türkiye'nin bir Irak ya da Suriye olmadığını, büyük ve güçlü bir devlet olduğunu vurguladı. Türk milletinin hiçbir devletten korkmadığını ifade etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.