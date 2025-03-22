Mustafa Destici, Marjinal Gruplara Sert Mesajlar Verdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, marjinal gruplara ve terör uzantılarına sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 23:11
Mustafa Destici, Marjinal Gruplara Sert Mesajlar Verdi

Mustafa Destici'den Sert Açıklamalar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun’un Terme ilçesinde düzenlenen bir iftar programında, marjinal grupların İstanbul Büyükşehir Belediye binasına verdikleri zarara dikkat çekti. Destici, CHP'nin bu gruplarla arasına mesafe koyması gerektiğini vurguladı.

Terörle Mücadele Vurgusu

Destici, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısına atıfta bulunarak, "PKK'nın şartsız silah bırakmasından kimsenin rahatsızlık duymayacağını" ifade etti. Ancak bunun gerçekte nasıl olmayacağını bildiklerini belirtti.

"Suriye’nin kuzeyindekiler, ‘çağrı bize değil’ derken Kandil'den gelen sesler de kaygı verici. DEM Parti tarafından öne sürülen tartışmalı talepleri kabul etmeyeceğiz," diyen Destici, "Ya silahlarınızı bırakıp adalete teslim olacaksınız ya da sonuçlarına katlanacaksınız" dedi.

Hukukun Üstünlüğü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalara da değinen Destici, ''Hukuka saygılı olmak zorundayız. Hiç kimseye dokunulmaz değil, devlet yolsuzluklarla ilgili peşine düşecektir'' ifadelerini kullandı.

CHP'nin protesto çağrısına da eleştirilerde bulunan Destici, maskeli grupların eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Herkes ayağını denk alsın," dedi.

Adalet Vurgusu ve CHP'nin Ön Seçimi

Destici, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapacağı ön seçimlere ilişkin de, bunu önceden bildiklerini ve bu süreçlerin hukuk ve demokrasi çerçevesinde ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti. "Adaletten asla ayrılmamalıyız," dedi.

Son Uyarılar

CHP'nin adayının gözaltında olduğunu hatırlatan Destici, tüm partilerin terör örgütleri ve uzantıları ile mesafe koyması gerektiğini belirtti. "Terörle işbirliği asla kabul edilmemelidir" diyerek, bu tür davranışların ülkede karşılığı olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Samsun’un Terme ilçesindeki...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Samsun’un Terme ilçesindeki bir tesiste düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Samsun’un Terme ilçesindeki...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Samsun’un Terme ilçesindeki bir tesiste düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı.

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