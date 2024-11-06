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Mustafa Destici: Terörle Müzakere Olmaz, Sadece Mücadele Edilir

Destici, KKDP Genel Merkezi'nde terörle mücadele ve milletin birliği üzerine açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 14:53
Mustafa Destici: Terörle Müzakere Olmaz, Sadece Mücadele Edilir

Mustafa Destici'nin Terörle Mücadele Vurgusu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Destici, "Hainleri, katilleri cezalandırın, terörün kökünü kazıyın, sorun çözülür." dedi.

Devletin Görevi ve Milletin Birliği

Destici, devletin varlık sebebinin milleti bağımsız ve müreffeh yaşatmak olduğunu belirtti. "Siyaset, millete hizmet ederken, etnik köken veya inanç gibi ayrımlara gitmemelidir. Türk milleti adı altında birleşmiş insanlarımız mevcuttur," ifadelerini kullandı.

Kürt Meselesi ve Terör

Türkiye'nin Kürt meselesi olmadığını dile getiren Destici, bu düşüncenin meselenin teröristlerin gözünden önerilmesi anlamına geldiğini savundu. "Teröristlerle müzakere edilmez, mücadele edilir.">" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanlarının Saldırıları ve CHP Açıklamaları

Bazı belediyelerdeki görevden almalar hakkında konuşan Destici, "Açığa alınan belediye başkanlarından sonra yapılan saldırıları değerlendirdi. "Bu saldırılar, aralarında hiçbir fark bulunmayan terör eylemleridir," dedi.

Sonuç: Terörle Mücadele Sürecinde Kararlılık

Destici, terörle mücadelede kararlılık vurgularken, "Kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz, bunu yaparken de yasaların tavizsiz uygulanması gerektiğine inanıyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

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