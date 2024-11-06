Mustafa Destici: Terörle Müzakere Olmaz, Sadece Mücadele Edilir

Mustafa Destici'nin Terörle Mücadele Vurgusu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Destici, "Hainleri, katilleri cezalandırın, terörün kökünü kazıyın, sorun çözülür." dedi.

Devletin Görevi ve Milletin Birliği

Destici, devletin varlık sebebinin milleti bağımsız ve müreffeh yaşatmak olduğunu belirtti. "Siyaset, millete hizmet ederken, etnik köken veya inanç gibi ayrımlara gitmemelidir. Türk milleti adı altında birleşmiş insanlarımız mevcuttur," ifadelerini kullandı.

Kürt Meselesi ve Terör