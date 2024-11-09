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Mustafa Elitaş: 31 Mart Seçimlerinde Vatandaş Rahatsızlığını Göstermeye Başladı

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de AK Parti Kocasinan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 18:53
Mustafa Elitaş: 31 Mart Seçimlerinde Vatandaş Rahatsızlığını Göstermeye Başladı

Elitaş'tan Seçim Sonuçlarına Dair Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de düzenlenen AK Parti Kocasinan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinde vatandaşların tercihlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Elitaş, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana halka hizmet ettiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin şu anda geldiği durumu 22 yıl önce hayal etsem herkes gülerdi. Göreve geldiğimizde Cumhuriyet tarihinde yapılan 6 bin 101 kilometre yola 30 bin kilometre duble yol ekledik. Artık Türkiye'nin her tarafını raylarla döşemeye başlıyoruz." dedi.

Hızlı Tren Müjdesi

Elitaş, Kayseri'ye hızlı trenin 2027'nin sonunda ulaşacağını belirterek, bu hizmetle birlikte Kayseri ile Ankara arasının 2, Kayseri ile İstanbul arasının ise 5 saate düşeceğini ifade etti.

Bunun yanı sıra, Türk milletinin AK Parti'ye verdiği desteğin altını çizen Elitaş, 31 Mart seçimlerinde olduğunu düşündüğü bir yol kazası yaşandığını ancak son yapılan anketler ve kongre sonuçlarının olumlu yönde geliştiğini belirtti.

Yeni Bir Dirilişin Başlangıcı

AK Parti'nin, sadece listelerde ismi yer alanların değil, o davaya inanan herkesin partisi olduğunu kaydeden Elitaş, teşkilatların yeni bir dirilişin başlangıcı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde gerçekleştirilen kongrelerin bir araya gelme ve yenilenme için fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Hulusi Akar'dan Güçlü Türkiye Vurgusu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da kongrede, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için партийdeki bütün kademelerin ellerinden geleni yaptığını vurguladı. Akar, "Bizim ilerlememizi istemeyen gafiller ve hainler var. Onların iç ve dışarıda daha şiddetli saldırılarına maruz kalıyoruz." dedi.

Yeni Üyelik ve Coşku

AK Parti'ye yeni katılan milletvekili Dursun Ataş, millete hizmet edebilmek için AK Parti'ye katıldığını belirtti ve teşkilatlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandığını ifade etti.

Kongreye Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Partili milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş (sağ 3), Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezi'nde...

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş (sağ 3), Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocasinan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş (sağ 3), Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezi'nde...

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş (sağ 3), Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocasinan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

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