Mustafa Elitaş Başakşehir'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları ve 2028 Çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş Başakşehir'de

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Başakşehir'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret programı ve temaslar

Elitaş ilk olarak AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ardından İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölge'sine giderek yönetim kurulu ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi; burada sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi ve notlar aldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde kadınlar ve gençlerle buluşan Elitaş, teşkilat başkanlığının düzenlediği toplantılar doğrultusunda illeri gezdiklerini ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Siyasi mesajlar ve uyarılar

Elitaş, 2002 yılına atıf yaparak 2025'in tarif edilemeyeceği bir dönemde hayal kurabilecek insanların olmadığını, geldikleri noktada hayallerin ötesine geçildiğini vurguladı. Bilişim, teknoloji ve savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltacak hedeflerde ilerlediklerini belirtti.

Elitaş'ın konuşmasından öne çıkan bölüm:

"Her türlü sıkıntı yaşarız, kuru ekmekle geçiniriz, soğan ekmekle geçiniriz. Ama tekrar bir Kurtuluş Savaşı, tekrar bu vatanın bölünmesi, Ukrayna- Rusya Savaşı'nda olduğu gibi İsrail'in İran'a saldırdığı gibi, İsrail'in Filistin'de açlıkla terbiye etmeye çalışıp onları zulme ve soykırıma maruz tuttuğu gibi bir noktadan geri dönüşümüz olmaz."

2003 ve 2004'teki motivasyonla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Elitaş, "2028 yılındaki yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım." ifadelerini kullandı. Ayrıca liderlerinin 1998 yılında mahkum edildiğini hatırlatarak siyasi eleştirilerde bulundu.

Annelere ve gençlere görev çağrısı

Elitaş, milletin kendilerinden 2003-2004'te olduğu gibi beklentisi olduğunu belirterek, dünyanın yeniden dizayn edilme çabalarına karşı Türkiye'nin garantisinin Recep Tayyip Erdoğan ve kadroları olduğunu söyledi. "Mutfak yangını söner, cüzdan boşalabilir ama yeniden dolar. Fakat kaybettiğimiz bir durum, geçmişimizden daha kötü hale getirir geleceğimizi." değerlendirmesini yaptı.

Elitaş, bu dönemde annelere ve gençlere olağanüstü görevler düştüğünü belirterek, geleceğin çocukların ve gençlerin dünyası olduğunu, tecrübelerini onlara aktarmaya devam edeceklerini ifade etti. Kültür merkezi yanında bir kafede gençlerle sohbet etti.

Ayrıca Elitaş, Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Eşlik edenler

Ziyaretlerde Elitaş'a, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ve parti üyeleri eşlik etti.

