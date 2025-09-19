Mustafa Elitaş Kayseri'de: 'Netanyahu ve çevresindeki insanlar her türlü lanete layık'

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de Gazze ve muhalefet eleştirisiyle birlik çağrısı yaptı; Yahyalı'da tekstil fabrikası açıldı.

Tekstil fabrikası açılışında sert tepki ve birlik çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaptırılan tekstil fabrikasının açılışında konuştu. Açılış, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı Belediyesi ve Özkoyuncu Madencilik işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Elitaş, Gazze'de yaşanan olaylara değinerek, şunları kaydetti:

"Netanyahu denilen alçak, adi, kasap, 'Gazze'yi boşaltacağız, imara açacağız, Amerika ile bölüşeceğiz' diyor. Düşünebiliyor musunuz? Orada bölüşebilmek için orada bir şeyler yapabilmek için on binlerce, yüz binlerce insanı katletmeye çalışan gözü dönmüş bir zihniyet var. İnsanlık tarihinde bunlar nasıl tanımlanır bilmiyorum. Bir Hitler vardı soykırımcı diye. Hitler'in soykırımına maruz kalan bunlar, bin Hitler'in yaptığından daha fazlasını yapıyorlar. Netanyahu ve çevresindeki insanlar her türlü lanete layık. İnşallah insanlık, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Cumhurbaşkanımız bunların gözü dönmüşlüklerine müsaade etmeyecek."

Elitaş, asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti ve İslam coğrafyası olduğunu her tarafta söylediklerini anlattı ve muhalefeti eleştirdi:

"Ama maalesef şu andaki ana muhalefet partisinin genel başkanı, daha önceki genel başkanı, 'Nereden çıktı İsrail'in Türkiye'ye saldıracağı? Siz hamaset yapıyorsunuz. Seçim için bunları söylüyorsunuz' diye ifadeler kullanmaya çalıştılar ama adamın hedefinin ne olduğunu gördük. Çünkü 'Arz-ı mevud' diye tarif ettikleri o saçma sapan harita, Türkiye sınırlarını da kapsadığından dolayı bu çerçevede söylemi ortaya koyuyor ve basiretsiz geleceği görmeyen bir muhalefet onların da cesaret almasına sebebiyet veriyor. Ağustos 2024'ten itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın Malazgirt'te söylediği, 1 Ekim 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisindeki açılış konuşması, 22 Ekim 2024 tarihinde Cumhur İttifakı'nın liderlerinden Sayın Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasındaki yaptığı söylemler, artık Türkiye'de birliğin ve beraberliğin tahkim edilmesi mecburiyetini ortaya koymaktadır."

Terör nedeniyle Türkiye'de 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiğine de değinen Elitaş, terörsüz bir Türkiye hedefinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Elitaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? ‘Terör örgütü silahları bırakacak ve terör örgütü kendisini lağvedecek.’ Terör örgütü kendisini lağvetti, silahlarını bıraktı. Şimdi bir parti hariç, bütün partilerin temsil edildiği milletvekillerinden oluşan komisyon terörsüz Türkiye ile ilgili herkesi dinliyor. Sonucunda bir kanaat oluşturacaklar. Değerli milletvekillerimizin takdirine sunacaklar."

Konuşmanın ardından okunan dualarla fabrikanın açılışı yapıldı. Açılışa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

