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Mustafa Gökçe'nin Deniz Börülcesi İle Girişimcilik Hikayesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mustafa Gökçe, deniz börülcesi üretiminde önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:52
Mustafa Gökçe'nin Deniz Börülcesi İle Girişimcilik Hikayesi

Mustafa Gökçe'nin Girişimcilik Hikayesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 25 yıldır bekçiliğini yaptığı 500 dönümlük arazide deniz börülcesi yetiştirerek yılda 3 ton üretime ulaşan Mustafa Gökçe, tuzlu toprakları değerlendirerek büyük bir başarı elde etti.

Çiftlikteki Yeni Dönem

Denizyaka Mahallesi'nde devlete ait bir çiftlikte bekçilik yapmaya başlayan Gökçe, uzun yıllar atıl kalan arazinin potansiyelini keşfetti. 1999'da kayyum atanan çiftlikte görevine devam eden Gökçe, özel sektöre ait bu çorak topraklara hayat vermek için yola çıktı.

Deniz Börülcesi Üretimine Geçiş

Gökçe, 7 yıl önce Mersin'den getirdiği beş kök deniz börülcesi ile denemelere başladı. Bugün 500 dönüm alanda üretim yaparak önemli bir başarı yakaladı. Gökçe, ilk başta 1 kilo ile başlayan üretim miktarını zamanla artırarak 3 ton seviyesine getirdi.

Biolojik ve Doğal Yetiştirme Yöntemleri

Deniz börülcesini tamamen doğal yöntemlerle yetiştiren Gökçe, kimyasal ve gübre kullanmadığını belirterek, bu ürünün daha çok balık restoranları ve pazarcılara satıldığını ifade etti. Ayrıca, üretim kapasitesini artırarak gelecekte Avrupa'ya ihracat yapmayı planladığını açıkladı.

Gelecek Hedefleri

Mustafa Gökçe, deniz börülcesinin gelecekteki potansiyelini görmekte ve önümüzdeki yıllarda üretim kapasitesini artırarak 10 ton, ardından 50 ton, en sonunda ise 100 ton seviyelerine ulaşmayı hedeflemektedir. İlgi gören bu doğal ürün ile büyük bir salamura tesisi kurarak Avrupa pazarına açılmayı istiyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçilik yaptığı 500 dönümlük arazide yıllık 3 ton deniz börülcesi üreten Mustafa Gökçe, kurmayı planladığı salamura tesisiyle Avrupa'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

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