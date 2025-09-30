Mustafa: 'Hükümet Gazze'nin Tüm Sorumluluğunu Üstlenmeye Hazır'

Muhammed Mustafa, hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu ve kurumları Batı Şeria ile birleştirme çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu ve kurumları Batı Şeria ile birleştirmek için çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.

Hükümet oturumunda net mesaj

Mustafa, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze planının ardından düzenlenen haftalık hükümet oturumunun açılış konuşmasında, hükümetin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı. Mustafa, "Hükümetimiz, acil yardım sağlanması, Gazze'deki iyileştirme ve yeniden inşa çalışmaları veya uzun süredir başlatılmış olan kapsamlı ulusal reformları sürdürmek dahil olmak üzere, ulusal sorumluluklarının tamamını üstlenmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Başbakan ayrıca uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Gazze ve Batı Şeria'da ulusal kurumların birleştirilmesi ve yürürlükteki yasaların uygulanmasının önemine dikkat çekti. Mustafa, bu adımların Filistin halkının güvenlik ve istikrarını güçlendireceğini söyledi.

New York Bildirgesi ve uluslararası sürecin önemi

Mustafa, "Tarihi New York Bildirgesi, Filistin devletinin giderek artan şekilde tanınması ve ardından gelen uluslararası planlar ile savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar, üzerine inşa edilmesi gereken temel veriler olarak görülmelidir." dedi. Bu adımların zorla göç ettirmeyi ve ilhakı engellemek, Filistin Ulusal Yönetimi'ni zayıflatma girişimlerine karşı koymak ve bağımsız Filistin devletinin kurulma sürecini pekiştirmek açısından kritik olduğunu sözlerine ekledi.

Haberde hatırlatıldığı üzere Filistin 2007 yılından bu yana siyasi ve coğrafi olarak bölünmüş durumda; Hamas Gazze Şeridi'ni yönetirken, Batı Şeria'yı Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih hareketinin kurduğu hükümetler yönetiyor.

Trump'ın Gazze planı

Beyaz Saray, Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı. Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını öne sürmüştü. İsrail Başbakanı Netanyahu da planı desteklediğini belirtmişti.

Mustafa ve Filistin yönetimi, planı memnuniyetle karşıladıklarını ve bir anlaşmaya varılması için ABD, bölge ülkeleri ve diğer ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını ilan etmişti.

