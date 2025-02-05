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Mustafa Kaya'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Eleştiri

Yeni Yol Partisi'nden Mustafa Kaya, Trump'ın Gazze planını eleştirerek, 'Gazze, Gazzelilerindir' dedi ve güçlü bir direniş çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:10
Mustafa Kaya'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Eleştiri

Yeni Yol Parti'li Kaya, Trump'ın Gazze Planını Eleştirdi

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Gazze'yi boşaltmaya yönelik olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın planını sert bir dille eleştirdi. Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Gazze, Gazzelilerindir. Trump'ın Gazze'yi boşaltma planına karşı ne pahasına olursa olsun, her şeyi göze alarak karşı durulması şarttır. Yarın çok geç olabilir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Planlarının Gizli Hedefleri Var

Kaya, ABD hükümetinin, sözde bölgesel barış ve huzur amaçlı yaptıkları planların arkasındaki gerçek niyetleri açıkladı. "Havadan, karadan ve denizden, üç farklı cepheden yıllardır hedef alınan küçücük bir kara parçasına tutunmuş bir mücadele var. Bu süslü cümlelere kanmayacak ve Gazze işgale teslim edilmeyecektir." şeklinde konuştu.

Küresel Emperyalizm ve Filistin

Küresel emperyalizmin amacının Gazzelilerin refahı değil, İsrail rejiminin işgallerine bir yenisini eklemek olduğunu dile getiren Kaya, Trump'ın açıklamalarını kınadı. Ayrıca Filistin'i destekleyen ülkelerden oluşan "Lahey Grubu"nda Türkiye'nin yer almamasını eleştirerek, "Sayın Fidan'a buradan sesleniyorum; işte fırsat; Trump'ın açıklamalarına karşı en net cevap Türkiye'yi bu gruba üye yapmaktır." dedi.

Direniş ve Gelecek Üzerine Uyarılar

Filistinlilerin yeni bir Balfour Deklarasyonu'na izin vermeyeceğinin altını çizen Kaya, "Gazze, Gazzelilerindir. Her şeyin göze alınarak karşı durulması şarttır. Yarın çok geç olabilir." ifadesini kullandı. Kaya, Gazze'nin taşlarının yerinden oynatıldığı ilk ve son toprak olmayacağının da altını çizerek, "Bugün Panama, Kolombiya, Meksika, Grönland ve Ukrayna'ya işgal mesajları gönderen Trump'ın, yarın aynı söylemleri Akdeniz için kullanmayacağının garantisi yoktur." şeklinde konuştu.

Kaya, bölge ülkelerinin "amasız, fakatsız" bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

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