Mustafa Kemal Atatürk'ün Süt Kardeşi Saime Hanım ile Mektuplaşması Ortaya Çıktı

Atatürk'ün Süt Kardeşi ile Mektuplaşması Gün Yüzüne Çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile 1916 yılında birbirlerine gönderdikleri mektuplar, Türk Tarih Kurumu'nun Belleten dergisinde yayımlandı. Bu makale, 1937 yılından beri yayın hayatına devam eden derginin son sayısında yer almakta.

Mektupların Tarihçesi

Doç. Dr. Kenan Özkan ve Prof. Dr. Sevilay Özer tarafından kaleme alınan "Mustafa Kemal Paşa'nın Süt Kardeşi Saime Hanım ile Mektuplaşması" başlıklı makale, Atatürk'ün hayatının önemli bir kesitine ışık tutuyor. Bu çalışma, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi belgeleri ve Türk Tarih Kurumu arşivleri esas alınarak hazırlandı.

Atatürk ve Saime Hanım Kimdir?

Atatürk'ün süt annesi Saime Hanım'la olan ilişkisi, en etkili kaynaklardan biri olan Enver Behnan Şapolyo'nun 1955'te yayımladığı "Atatürk'ün Hayatı" kitabında yer almakta. Makbule Hanım’ın ve annesinin tanıklıkları ile birlikte bilgiler aktarılıyor. Saime Hanım'ın, Atatürk'e mektup yazdığı dönem, Mustafa Kemal Paşa'nın Diyarbakır Silvan'daki 16. Kolordu Komutanlığı dönemidir.

Mektuplaşmanın Detayları

Mustafa Kemal Paşa, 15 Temmuz 1916 tarihinde "Süt Hemşireniz Saime" imzasıyla gelen bir mektup almış, bu mektuba 26 Ekim 1916'da "Hemşirem Hanımefendi" hitabıyla yanıt vermiştir. Saime Hanım, mektubunda eşinin orduda görevli olduğunu belirterek yardım talep etmiştir. Ayrıca, annesiyle babasının sağlık durumlarını da aktararak Atatürk ile uzun zamandır iletişim kuramadıkları için duydukları üzüntüyü dile getirmiştir.

Sonrasındaki İlişki

1916'daki bu mektuplaşmadan sonra, iki süt kardeşin bir daha temas kurup kurmadığına dair herhangi bir belge veya bilgi mevcut değildir. Ancak, 1923 yılında Saime Hanım’a 100 lira para yardımında bulunduğu belgelere geçmiştir. Atatürk ile Saime Hanım arasındaki ilişki, bu nadir belgelerle birkaç önemli anıyla sınırlı kalmaktadır.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanımla 1916 yılında birbirlerine gönderdikleri mektuplar makalede yer alarak, gün yüzüne çıktı. Fotoğrafta, süt kardeşi Saime Hanımdan Mustafa Kemal Paşa’ya yazılan mektubun ilk sayfası yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanımla 1916 yılında birbirlerine gönderdikleri mektuplar makalede yer alarak, gün yüzüne çıktı. Fotoğrafta, süt kardeşi Saime Hanımdan Mustafa Kemal Paşa’ya yazılan mektubun ilk sayfası yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanımla 1916 yılında birbirlerine gönderdikleri mektuplar makalede yer alarak, gün yüzüne çıktı. Fotoğrafta, süt kardeşi Saime Hanımdan Mustafa Kemal Paşa’ya yazılan mektubun ilk sayfası yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanımla 1916 yılında birbirlerine gönderdikleri mektuplar makalede yer alarak, gün yüzüne çıktı. Fotoğrafta, süt kardeşi Saime Hanımdan Mustafa Kemal Paşa’ya yazılan mektubun ilk sayfası yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanımla 1916 yılında birbirlerine gönderdikleri mektuplar makalede yer alarak, gün yüzüne çıktı. Fotoğrafta, süt kardeşi Saime Hanımdan Mustafa Kemal Paşa’ya yazılan mektubun ilk sayfası yer alıyor.