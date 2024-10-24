Mustafa Necmi İlhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Mustafa Necmi İlhan'ın Yeniden Seçimi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanlığına Mustafa Necmi İlhan yeniden seçildi. MYK'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kurumun 19. Olağan Genel Kurulu 22 Ekim tarihinde başkanlık binasında düzenlendi.

Genel Kurulda Sunum Gerçekleştirildi

Açılış konuşmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in yaptığı genel kurulda, MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan, kurumun faaliyet raporu, çalışma programı, personel planlaması, 2023 mali yılı kesin hesabı ve 2025 mali yılı bütçe ve aidat teklifini içeren bir sunum yaptı.

Rapor ve Bütçe Teklifi Oybirliğiyle Kabul Edildi

Yapılan sunumda yer alan rapor, bütçe teklifi ve programlar, genel kurul tarafından oy birliğiyle onaylandı. Ardından gerçekleştirilen seçimde, Mustafa Necmi İlhan yeniden MYK Başkanlığına seçilerek görevine devam etme fırsatı buldu.