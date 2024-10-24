DOLAR
34,24 0,07%
EURO
37,06 -0,13%
ALTIN
3.015,36 -0,8%
BITCOIN
2.310.254,2 -1,2%

Mustafa Necmi İlhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Mustafa Necmi İlhan, MYK Başkanlığına yeniden seçilerek görevine devam edecek.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:08
Mustafa Necmi İlhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Mustafa Necmi İlhan'ın Yeniden Seçimi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanlığına Mustafa Necmi İlhan yeniden seçildi. MYK'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kurumun 19. Olağan Genel Kurulu 22 Ekim tarihinde başkanlık binasında düzenlendi.

Genel Kurulda Sunum Gerçekleştirildi

Açılış konuşmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in yaptığı genel kurulda, MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan, kurumun faaliyet raporu, çalışma programı, personel planlaması, 2023 mali yılı kesin hesabı ve 2025 mali yılı bütçe ve aidat teklifini içeren bir sunum yaptı.

Rapor ve Bütçe Teklifi Oybirliğiyle Kabul Edildi

Yapılan sunumda yer alan rapor, bütçe teklifi ve programlar, genel kurul tarafından oy birliğiyle onaylandı. Ardından gerçekleştirilen seçimde, Mustafa Necmi İlhan yeniden MYK Başkanlığına seçilerek görevine devam etme fırsatı buldu.

İLGİLİ HABERLER

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısına Tepki
2
Bakan Göktaş'ın Kazası: Sağlık Durumu İyi
3
Sudan Ordusu Dindir Şehrinin Kontrolünü Yeniden Sağladı
4
Şi Cinping'den Küresel Güney Vurgusu: Büyük Dönüşüm İşareti
5
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan BRICS Açıklaması
6
İsrail Ordusunun Gazze'deki 'Güvenli Koridor' İddiası ve Gerçekler
7
Rusya'dan Büyük Okyanus'ta 'Kalibr' Füze Fırlatımı

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek