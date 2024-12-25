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Mustafa Nedim Yamalı'dan AK Parti'ye Geçiş Mesajı

Ankara Milletvekili Yamalı, AK Parti toplantısında muhafazakar camiada birlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:50
Mustafa Nedim Yamalı'dan AK Parti'ye Geçiş Mesajı

Ankara Milletvekili Yamalı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na Katıldı

Gelecek Partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılan Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yaptığı açıklamada, muhafazakar camianın birliği üzerine dikkat çekti.

Birlik Mesajı

Yamalı, muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğini vurgulayarak, "Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu sözler, Yamalı’nın siyasi bağlılık ve birlikteliğe olan inancını gösteriyor.

Eski Partisine Eleştiride Bulundu

Toplantı öncesinde bir gazetecinin, "AK Parti, sizin aşina olduğunuz bir parti" demesi üzerine Yamalı, “Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inanıyoruz,” şeklinde yanıt verdi. Bu açıklamalar, Yamalı'nın yeni siyasi yolculuğu ve hedefleri hakkında ipuçları sunuyor.

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