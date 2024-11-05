Mustafa Şen Giresun'da AK Parti İlçe Kongresi'nde Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Giresun'un Bulancak ilçesinde yapılan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Şen, "Bütün mesele tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye. Türk milleti bunu tarihte yaptı, yine yapacak. Tam onun eşiğindeyiz." şeklinde konuştu.

Tarih Yazıyoruz

Şen, kongrelerin sıradan bir etkinlik olmadığını, bir tarih yazdıklarını ifade etti. Özellikle geçtiğimiz ay bölgedeki nükleer savaş tehlikesine de değinen Mustafa Şen, "İsrail ile İran arasında nükleer tesislerin vurulması gibi bir tehlike vardı. Fakat bu durumu sadece bir yiğit lider, Tayyip Erdoğan, engelledi. Tam bağımsız güçlü ve büyük Türkiye bunu sağladı." dedi.

WTAYAP'ın Varlığı

Şen, Erdoğan'a güvenin asla boşa çıkmayacağını vurgulayarak, "Biz burada, taş gibi, dağ gibi varız. Sadece Cumhurbaşkanı'mıza değil, bütün dünyaya bunu göstereceğiz." diye ekledi.

8-10 Yıl Daha

Mustafa Şen, "8-10 yılımız daha var, geri döndürülemez bir değişimi sağlamak için. Bunu biz biliyoruz ama zalimler de biliyor. Bu nedenle durdurabilmek için her yolu deniyorlar fakat biz vazgeçmiyoruz." dedi.

Kongrenin Sonuçları

Kongre sonunda tek listeyle yapılan oylamada, Ömer Dik AK Parti Bulancak İlçe Başkanlığına seçildi. Şen, parti davasında ebedi bir hizmetkar olmaya devam edeceğini de belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Giresun'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen AK Parti Bulancak 8. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Şen, burada bir konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Giresun'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen AK Parti Bulancak 8. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Şen, burada bir konuşma yaptı.