Mustafa Şen İzmir Eleştirisinde Bulundu: 'Denizi Öldürdüler'

Mustafa Şen'in İzmir Eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ardahan'da gerçekleştirilen bir etkinlikte konuştu. İzmir'deki çevresel sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Şen, "İzmir'de denizi öldürdüler. Balıklar öldü. Başkanın yaptığı açıklama ise oldukça düşündürücü, 'Bunlar mülteci balık' diyerek durumla alay ediyor," ifadelerini kullandı.

2028 Seçimlerine Hazırlık

“2028 seçimlerine hazırlık yapıyoruz. Ardahan, kişi başına yapılan yatırımlarda Türkiye'de ikinci sırada. Bu nedenle tüm il ve ilçeleri düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletmek için buradayız,” diyen Şen, AK Parti’nin sürekli sahada olduğunu vurguladı.

Çalışkanlık ve Eylem Vurgusu

Şen, düzenli bir planlama ile çalışmalarını sürdürdüklerini ve AK Parti'nin dinlenmeyi bilmediğini belirtti: “Bizim her günümüz seçime hazırlık olarak geçiyor. Seçimlere 6 ay kalmış gibi düşünmekteyiz. Hiçbir zaman durmayacak, sorunları çözmek için sürekli çalışacağız.”

CHP'li Belediyelere Sert Eleştiri

CHP'li büyükşehir belediyelerine ilişkin ağır eleştirilerde bulunan Şen, "İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de hizmet üretilmediğini görüyoruz. İzmir için ‘lağım kokuyor' diyebilirim. Bu duruma nasıl göz yumulabilir? İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın sembol şehirlerinden birisidir; ona bu kadar kötü muamele edilmemesi gerekir," dedi.

Şen, son seçimde aldıkları oy oranının kendileri için tatmin edici olmadığını, ancak toplumun geri dönüş sinyalleri vermeye başladığını ifade etti. Ardahan'da halkın, mevcut muhalefetle belediyecilik yapmanın mümkün olmadığını düşündüğünü belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Ardahan İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı. Programa, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç (sağda), AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz (sol2), AK Parti Ardahan Kadın Kolları Başkanı Selda Kılıç'da (solda) katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Ardahan İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı. Programa, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç (sağda), AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz (sol2), AK Parti Ardahan Kadın Kolları Başkanı Selda Kılıç'da (solda) katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Ardahan İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı. Programa, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç (sağda), AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz (sol2), AK Parti Ardahan Kadın Kolları Başkanı Selda Kılıç'da (solda) katıldı.