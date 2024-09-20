DOLAR
34,11 -0,3%
EURO
38,02 0,07%
ALTIN
2.870,34 -1,54%
BITCOIN
2.147.627,52 0,19%

Mustafa Şen İzmir Eleştirisinde Bulundu: 'Denizi Öldürdüler'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, İzmir'in çevresel sorunlarına değinerek eleştirilerde bulundu ve 2028 seçimlerine hazırlandıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:12
Mustafa Şen İzmir Eleştirisinde Bulundu: 'Denizi Öldürdüler'

Mustafa Şen'in İzmir Eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ardahan'da gerçekleştirilen bir etkinlikte konuştu. İzmir'deki çevresel sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Şen, "İzmir'de denizi öldürdüler. Balıklar öldü. Başkanın yaptığı açıklama ise oldukça düşündürücü, 'Bunlar mülteci balık' diyerek durumla alay ediyor," ifadelerini kullandı.

2028 Seçimlerine Hazırlık

“2028 seçimlerine hazırlık yapıyoruz. Ardahan, kişi başına yapılan yatırımlarda Türkiye'de ikinci sırada. Bu nedenle tüm il ve ilçeleri düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletmek için buradayız,” diyen Şen, AK Parti’nin sürekli sahada olduğunu vurguladı.

Çalışkanlık ve Eylem Vurgusu

Şen, düzenli bir planlama ile çalışmalarını sürdürdüklerini ve AK Parti'nin dinlenmeyi bilmediğini belirtti: “Bizim her günümüz seçime hazırlık olarak geçiyor. Seçimlere 6 ay kalmış gibi düşünmekteyiz. Hiçbir zaman durmayacak, sorunları çözmek için sürekli çalışacağız.”

CHP'li Belediyelere Sert Eleştiri

CHP'li büyükşehir belediyelerine ilişkin ağır eleştirilerde bulunan Şen, "İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de hizmet üretilmediğini görüyoruz. İzmir için ‘lağım kokuyor' diyebilirim. Bu duruma nasıl göz yumulabilir? İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın sembol şehirlerinden birisidir; ona bu kadar kötü muamele edilmemesi gerekir," dedi.

Şen, son seçimde aldıkları oy oranının kendileri için tatmin edici olmadığını, ancak toplumun geri dönüş sinyalleri vermeye başladığını ifade etti. Ardahan'da halkın, mevcut muhalefetle belediyecilik yapmanın mümkün olmadığını düşündüğünü belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Ardahan İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı. Programa, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç (sağda), AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz (sol2), AK Parti Ardahan Kadın Kolları Başkanı Selda Kılıç'da (solda) katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Ardahan İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı. Programa, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç (sağda), AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz (sol2), AK Parti Ardahan Kadın Kolları Başkanı Selda Kılıç'da (solda) katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Ardahan İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı. Programa, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç (sağda), AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz (sol2), AK Parti Ardahan Kadın Kolları Başkanı Selda Kılıç'da (solda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TESK Genel Başkanı Palandöken'i Ağırladı
3
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ASEAN Büyükelçilerini Ağırladı
4
İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: AKOM'dan Kritik Açıklama
5
Adli Tıp Kurumu Raporu Sonuçlandı: Narin Güran’ın Ölüm Nedeni ve Detayları Ortaya Çıktı
6
Yemek Servisinde Şaşırtan Olay: Uçakta Fare İnişine Neden Oldu
7
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi