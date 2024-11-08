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Mustafa Serkan Sabanca, Interpol İcra Komitesi Avrupa Delegesi Oldu

Mustafa Serkan Sabanca, 3 yıllığına İnterpol İcra Komitesi Avrupa Kıtası delegesi olarak seçildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:15
Mustafa Serkan Sabanca, Interpol İcra Komitesi Avrupa Delegesi Oldu

Mustafa Serkan Sabanca'nın Yeni Görevi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanı Mustafa Serkan Sabanca, 3 yıllığına Interpol İcra Komitesi Avrupa Kıtası delegesi olarak atanmıştır.

92. Interpol Genel Kurulu Toplantısı

Bu seçim, 4-7 Kasım tarihlerinde İskoçya'nın başkenti Glasgow'da gerçekleştirilen 92. Interpol Genel Kurulu oturumunda gerçekleşmiştir. Toplantıda, Interpol'ün toplam 13 üyelik İcra Komitesinin 9 yeni üyesi belirlenmiştir.

Yapılan açıklamalara göre, Sabanca, EGM Interpol-Europol Daire Başkanı olarak görevine devam ederek bu önemli uluslararası platformda Türkiye'nin temsilini sürdürecektir.

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