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Mustafa Taviloğlu'nun Sanat Koleksiyonu İstanbul'da Sergileniyor

Mustafa Taviloğlu'nun 50 yıllık sanat koleksiyonu, 15 Aralık'a kadar sergilenecek.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 21:58
Mustafa Taviloğlu'nun Sanat Koleksiyonu İstanbul'da Sergileniyor

Mustafa Taviloğlu'nun Koleksiyonu Sanatseverlerle Buluştu

Koleksiyoner Mustafa Taviloğlu, 50 yılı aşkın birikimini "Taviloğlu Koleksiyonu: Bir Koleksiyoner Hikayesi" adı altında sanatseverlerle buluşturdu. Bu özel sergi, Artİstanbul Feshane'de gerçekleştirilen tanıtımla başladı.

Açılış Töreninde Duygu Dolu Anlar

Açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taviloğlu'nun ciddi bir emekle oluşturduğu koleksiyonunun önemine vurgu yaparak, "Taviloğlu Koleksiyonu, gerçekten çok önemli bir çalışma ve bu süreçte olmamız bizi gururlandırıyor. İstanbul'a böyle bir koleksiyonu armağan ettiği için çok teşekkür ediyorum," dedi.

903 Sanatçının Eserleri Sergileniyor

Taviloğlu, sergi kapsamında toplam 903 sanatçının 2,412 eserinin 7 farklı mekanda sergileneceğinin bilgisini verdi. "Bu zor işi bitirebildiğimiz için çok mutluyum. Niyetimiz elimizdeki eserleri bir defada sergileyebilmekti," ifadelerini kullandı.

Katkılar ve Konferanslar

Sergi sürecinin birçok önemli insanın desteği ile gerçekleştiğini ifade eden Taviloğlu, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, İBB Miras ve Kültür AŞ'ye çok teşekkür ederim. Desteklerini hiç esirgemediler," dedi. Bu süreçte Türkiye İş Bankası, İstanbul Resim Heykel Müzesi ve Türk Hava Yolları gibi kurumların da destekçisi olduğunu belirtti. Ayrıca sergi boyunca 16 konferans düzenlenecek ve yaklaşık 80 sanatçının ağırlanacağı belirtildi.

Sergi Detayları

Taviloğlu Koleksiyonu, 15 Aralık'a kadar Artİstanbul Feshane, Galeri Eyüpsultan, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Sanat Müzesi, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Mecidiyeköy Likör Fabrikası ve Müze Gazhane'de ücretsiz olarak görülebilecek.

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