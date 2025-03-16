Mustafa Varank'tan Bursa'da Sahur Buluşması

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, vatandaşlarla birlikte sahur yaparak birlikteliği pekiştirdi.

Abdal Meydanı'nda Renkli Anlar

Varank, Abdal Meydanı'ndaki tarihi fırının önünde, çay, simit ve tahanlı pide eşliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın da iştirak ettiği programda, Varank, katılımcılarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Geleneklerin Devamı

Bu anlamlı buluşmada konuşan Varank, ramazan aylarında yapılan bu geleneğin devam edeceğine vurgu yaptı. Bursa'nın Türkiye'nin köklü şehirlerinden biri olduğunu belirten Varank, "Bursa birçok alanda Türkiye'nin öncü şehirlerinden birisidir. Endüstrisi, tarihi, kültürü, turizmi ve gastronomisiyle en önemlilerden biridir." şeklinde konuştu.

Bursa'nın Tanıtımında Kararlılık

Varank, şehrin tanıtımı için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelirken, şehrimizin reklamını yapıyoruz. Bu akşam Abdal'da sahurda buluştuk. Arkadaşlar bu güzel ikramları vatandaşlarla paylaşıyor. Bu geleneği devam ettireceğiz" dedi.

Çekimser Olmadan Bursa'yı Keşfedin

Varank, Bursa'nın güzelliklerini keşfetmek için vatandaşları şehre davet etti. "Ülkemizin her tarafı çok güzel ama biz Bursa'nın en güzel şehirlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Gelenek ve göreneklerimizle bu şehri tanıtmaya devam edeceğiz." diyerek, Bursa'nın tanıtımına olan kararlılığını dile getirdi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, vatandaşlarla sahur yaptı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, vatandaşlarla sahur yaptı.