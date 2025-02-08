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Mustafa Varank, TMA Savunma Fişek Fabrikası'nı Ziyaret Etti

Mustafa Varank, TMA Savunma Fişek Fabrikası'na yaptığı ziyarette, yerli savunma sanayinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:21
Mustafa Varank, TMA Savunma Fişek Fabrikası'nı Ziyaret Etti

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren TMA Savunma Fişek Fabrikası'nı ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Varank, yıllık 360 milyon fişek üretim kapasitesine sahip tesiste detaylı incelemelerde bulundu. Üretim hatlarını gezen Varank, TMA Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazancı, Genel Müdür Arel Çağman ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Doğan ile birlikte tesis hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, fabrikanın Türkiye’nin savunma sanayisine ve küresel pazardaki konumuna sağladığı katkılar da değerlendirildi. Varank, yerli ve milli savunma sanayinin gelişimindeki TMA Savunma'nın kritik rolüne dikkat çekti. Varank, "Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranını artıran ve dünya çapında ihracat yapan bu tür tesisler, ülkemizin bağımsızlık yolculuğunda büyük önem taşıyor. TMA Savunma, yüksek üretim kapasitesi ve hassas mühimmat teknolojileriyle gurur duyduğumuz milli markalarımızdan biri" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, açıklamada TMA Savunma'nın, Türkiye'den dünyanın dört bir yanına ihracat yaparak sektördeki öncü konumunu güçlendirmeye devam ettiği vurgulandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti...

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank (sağ 2), Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren TMA Savunma Fişek Fabrikası'nı ziyaret etti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti...

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank (sağ 2), Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren TMA Savunma Fişek Fabrikası'nı ziyaret etti.

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