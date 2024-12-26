Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi'nden İstifa Etti

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Yeneroğlu, 2 Aralık'ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sunduğu istifasını, bugün TBMM Başkanlığına da bildirdi.

İstifa Gerekçelerini Açıkladı

DEVA Partisi'ni Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kurduklarını belirten Yeneroğlu, hedeflenen siyasal iletişimin oluşturulamadığını vurguladı. 'Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli programa ve insan sermayesine sahip olan partimizde, maalesef hedeflediğimiz siyasal iletişimi üretemedik.' ifadelerini kullandı.

2023 Mayıs genel seçimlerinden sonra devam eden atalet sürecinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Yeneroğlu, şu noktaları belirtti: 'Özellikle yüzde 0,41 oy aldığımız 2024 Mart Yerel Seçimlerinden bu yana giderek derinleşen sorunlarımızla yüzleşememe hali, yol arkadaşlığını tesis edememe ve topluma güçlü iletişim kuramama gibi meseleler, tüm çabalarımıza rağmen giderilemedi.'

Sorunların Derinleşmesi

Genel seçim sonrası yaşanan sorunların daha da derinleştiğini söyleyen Yeneroğlu, 'Belki kuruluşundan beri var olan temel sorunların genel seçim sonrası derinleşerek kronikleştiğini ve artık ümitleri zedelediğini göz ardı edebilecek durumda değilim.' şeklinde konuştu.

Yeneroğlu'nun istifasıyla birlikte, Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 12'ye yükselmiş oldu.