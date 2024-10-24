DOLAR
34,18 -0,07%
EURO
37,09 -0,22%
ALTIN
3.014,44 -0,77%
BITCOIN
2.286.812,19 -0,35%

Mustafakemalpaşa'da Cinayet Sanığına 50 Yıl Hapis Cezası

Bursa'da yaşanan olayda, bir genç babası ve kız kardeşini yaralayıp komşusunu öldürdü, 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:56
Mustafakemalpaşa'da Cinayet Sanığına 50 Yıl Hapis Cezası

Olayın Gelişimi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi, Eskikızılelma Mahallesi'nde, Kasım 2022'de meydana gelen olayda, Yasin Doğru (24) isimli genç, tartıştığı babası Hasan Doğru (50) ve kız kardeşi Yasemin Doğru (21) ile şiddetli bir kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesi üzerine, komşuları Osman Kılınç (28) kavgayı ayırmak için eve geldi.

Yargılama Süreci

Yargılama süreci Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmada, tutuklu sanık Yasin Doğru ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanığa son sözleri sorulduğunda, büyük bir üzüntü ve pişmanlık içinde olduğunu dile getirerek, "Maktulün ailesi ve kendi ailemden özür diliyorum. Önce Allah'ın sonra da siz büyüklerimin merhametine sığınıyorum," ifadelerini kullandı.

Hüküm

Mahkeme heyeti, sanığın Osman Kılınç'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ancak iyi hal indirimiyle bu ceza 25 yıla düşürüldü. Ayrıca, babası ve kız kardeşine karşı "üstsoya ve kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanığın cezası, bu suçun teşebbüs aşamasında kalması ve iyi hal indirimi uygulanarak iki kez 12 yıl 6 ay hapse indirildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısında Yaralananların Durumu
2
TUSAŞ Kahramankazan Tesislerine Terör Saldırısı
3
Çin'den Türkiye'ye Destek Mesajı
4
Uluslararası Destek: TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Kınandı
5
Mersin'de Eşini Vuran Kişi İntihar Etti
6
Bakan Göktaş, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Güçlü Adımlar Attıklarını Vurguladı
7
Küba'da Elektrik Sorunları Sebebiyle Eğitim ve İş Hayatı Durduruldu

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor