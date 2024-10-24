Mustafakemalpaşa'da Cinayet Sanığına 50 Yıl Hapis Cezası

Olayın Gelişimi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi, Eskikızılelma Mahallesi'nde, Kasım 2022'de meydana gelen olayda, Yasin Doğru (24) isimli genç, tartıştığı babası Hasan Doğru (50) ve kız kardeşi Yasemin Doğru (21) ile şiddetli bir kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesi üzerine, komşuları Osman Kılınç (28) kavgayı ayırmak için eve geldi.

Yargılama Süreci

Yargılama süreci Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmada, tutuklu sanık Yasin Doğru ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanığa son sözleri sorulduğunda, büyük bir üzüntü ve pişmanlık içinde olduğunu dile getirerek, "Maktulün ailesi ve kendi ailemden özür diliyorum. Önce Allah'ın sonra da siz büyüklerimin merhametine sığınıyorum," ifadelerini kullandı.

Hüküm

Mahkeme heyeti, sanığın Osman Kılınç'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ancak iyi hal indirimiyle bu ceza 25 yıla düşürüldü. Ayrıca, babası ve kız kardeşine karşı "üstsoya ve kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanığın cezası, bu suçun teşebbüs aşamasında kalması ve iyi hal indirimi uygulanarak iki kez 12 yıl 6 ay hapse indirildi.