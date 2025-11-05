Mustafakemalpaşa'da üzerine ağaç devrilen belediye işçisi öldü

Olayın ayrıntıları

Geçtiğimiz hafta Mustafakemalpaşa ilçesinin Suuçtu Şelalesi Mesire Alanı'nda meydana gelen talihsiz olayda, üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan İbrahim Durak (48), tedavi gördüğü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay anında devrilen ağacın altında kalan Durak, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Durak kurtarılamadı.

Çalışma hayatı ve geride kalanlar

Mustafakemalpaşa Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan Durak'ın evli ve üç çocuk babası olduğu, nüfus kaydının Muradiyesarnıç Mahallesi'nde bulunduğu öğrenildi. Durak'ın vefatı ailesi, mesai arkadaşları ve belediye çalışanları arasında derin üzüntüye yol açtı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

