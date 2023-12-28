Müstehcen içerikli paylaşım yapan 19 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada müstehcen içerikli videolar paylaşan Fergio House isimli hesaba yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Kafes-26” adı verilen operasyonda 15 farklı adrese eş zamanlı olarak girildiğini ve çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul'un beş ilçesi ile yedi ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, sahte 100 dolarlık banknot basan ve dağıtan 19 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada müstehcen içerikli videolar paylaşan ve müstehcen parti düzenleyecekleri belirlenen 19 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve müstehcenlik suçlarından sorumlu tutulacağını kaydetti. Yerlikaya, “Milletimizin değerlerine saldıran ve huzurunu bozan suç çetelerine karşı mücadelemiz devam edecek.” dedi.