Musul'da 15 Temmuz Anma Etkinliği Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Irak’ın Musul kentinde bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu tarafından düzenlendi ve katılımcılar arasında Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Irak Türkmen Cephesi yetkilileri, Türkmen gençlik teşkilatı üyeleri, Musul yerel yetkilileri ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Etkinlik, 15 Temmuz şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Başkonsolos Varlı, burada yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye'nin yakın tarihindeki en kanlı ve en sinsi terör saldırılarından birinin gerçekleştiği gün olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Aynı zamanda, Türk halkının ülkesini korumak uğruna kendini feda ettiği bir gün de tarihe geçmiştir," dedi.

Varlı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üzerine önemli bilgiler vererek, bu örgütün emellerinin yalnızca 15 Temmuz 2016 tarihiyle sınırlı olmadığını, başarısız darbe girişiminin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu ifade etti. FETÖ’nün hâlâ dünyanın dört bir yanında okulları, şirketleri ve medya kuruluşlarıyla faaliyet göstermeye devam ettiğini aktaran Varlı, bu durumun ulusal güvenlik tehdidi yarattığını belirtti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Musul İl Başkanı Şehit Ganim, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin teröre karşı verdiği cevabı vurguladı. Türkiye'nin iradesi, anayasası ve düzenine karşı yapılan hain girişimi önleyen Türk milletinin bir kez daha üzerine düşeni yaptığını dile getirdi.

Musul Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Gürsel Efendioğlu, Türk milletinin o gün bir destan yazdığını ve Türkmenlerin bu başarıyla gurur duyduğunu söyledi. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Musul Kolu Başkanı Abdulcelil Abbas ise Türkiye’yi içeriden hedef alan başarısız terör örgütüne karşı Türk milletinin duruşunun ve mücadelesinin gurur verici olduğunu vurguladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Irak’ın Musul kentinde şehitleri anma etkinliği yapıldı. 15 Temmuz şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Irak’ın Musul kentinde şehitleri anma etkinliği yapıldı. 15 Temmuz şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.