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Musul'da Kalkınma Yolu Projesi: Türk Şirketleri Bekleniyor

Musul yetkilileri, Kalkınma Yolu Projesi ile Türk şirketlerinin katkısını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:30
Musul'da Kalkınma Yolu Projesi: Türk Şirketleri Bekleniyor

Musul Valisi'nden Türkiye'ye Teşekkür

Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türkiye'nin projeye güçlü bir destek vermesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Musul'un Yeniden Açılması İçin Türk Şirketleri Önemli

Irak'ı Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa'ya bağlayacak bu kritik projede, Musul'daki yetkililer, Türk şirketlerinin kentin ekonomik kalkınmasında büyük bir rol oynadığını ifade ediyor. Musul'un yeniden dünyaya bağlanmasında, daha fazla Türk iş adamının ve şirketinin projeye katılması bekleniyor.

Musul, stratejik konumu sayesinde, bu projenin önemli duraklarından biri haline gelirken, yerel yönetim, Türk yatırımcıların kente katılımını artırmak için çeşitli stratejiler geliştirmeyi hedefliyor. Yetkililerle yapılan görüşmelerde, Türk iş dünyasının şehirdeki potansiyeli değerlendirmesi için davetler yapıldığı vurgulandı.

Irak’ı Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi’nin önemli...

Irak’ı Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi’nin önemli duraklarından olan Musul’daki yetkililer, Türk şirketlerinin kentin kalkınmasında önemli katkıları olduğunu ve Musul'u yeniden dünyaya bağlayacak projede daha fazla Türk iş adamlarını görmek istediklerini belirtiyor. Musul Ticaret Odası Başkanı Mukbil Sıddik ed-Debbag, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Irak’ı Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi’nin önemli...

Irak’ı Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi’nin önemli duraklarından olan Musul’daki yetkililer, Türk şirketlerinin kentin kalkınmasında önemli katkıları olduğunu ve Musul'u yeniden dünyaya bağlayacak projede daha fazla Türk iş adamlarını görmek istediklerini belirtiyor. Musul Ticaret Odası Başkanı Mukbil Sıddik ed-Debbag, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

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