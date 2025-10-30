Musul'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonla Kutlandı

Başkonsolos Serhat Varlı ev sahipliğinde resmi kutlama

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Irak'ın Musul kentinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Etkinlik, Musul Başkonsolosu Serhat Varlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Resepsiyona; Irak Kültür Bakanı Ahmet Fekkak el-Bedrani, Musul Valisi Abdulkadir el-Dehil, Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Heytem Muhtaroğlu, Türkmen yetkililer, siyasetçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Irak Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Resepsiyonda konuşan Başkonsolos Varlı, 11 Kasım'da Irak'ta yapılacak genel seçimlerin dost ve kardeş ülke Irak halkına hayırlı olmasını diledi. Meşru, toplumsal ve siyasal değişimlerin ancak millet iradesinin sandıkta tecelli etmesiyle mümkün olduğunu vurgulayan Varlı, "Seçim sonuçlarının, etnik veya dini aidiyeti fark etmeksizin tüm Irak halkına daha fazla güven, kalkınma ve refah getirmesini, Irak demokrasisini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."

Varlı, Musul'un Türkiye için önemine değinerek, şehrin imar, kalkınma ve yaşam standartlarının yükseltilmesi alanlarında attığı büyük adımlardan memnuniyet duyduğunu belirtti. Ticaret, yatırım, eğitim, tarım, sağlık, turizm ve iklim değişikliğiyle mücadelede Musul ile işbirliğinin geliştiğini kaydeden Varlı, Musul Havalimanı'nın faaliyete geçmesi ve Kalkınma Yolu Projesi'nin ilerlemesinin iki ülke ilişkilerine ivme kazandıracağını söyledi.

"Musul her alanda küllerinden yeniden doğuyor." diyen Başkonsolos Varlı, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de Musul halkına hayatın her alanında destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Irak Kültür Bakanı Bedrani ise Türkiye'nin aziz komşusu olarak Musul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen bu anlamlı etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Bedrani, Türkiye ile Irak arasında derin, köklü ve tarihi bağlar bulunduğunu vurguladı.

Bedrani, iki ülke halklarının yüzyıllar boyunca aynı çatı altında yaşadığını, sosyal, dini ve kültürel alanlarda birbirini derinden etkilediğini belirtti. Ayrıca Irak’ın en önemli su kaynakları olan Dicle ve Fırat nehirlerinin Türkiye'den doğduğunu hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk halkını kutladı.

Musul Valisi Abdulkadir el-Dehil ise iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin bu sürece büyük katkı sağladığını söyledi. Musul yerel yönetimi olarak Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi için özel çaba harcadıklarını kaydeden Dehil, Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nun kent halkına sunduğu hizmetlerin önemine dikkati çekti.

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Heytem Haşim Muhtaroğlu da Türkiye'nın tarih boyunca Irak halkının yanında olduğunu vurguladı. Muhtaroğlu, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk halkını ve dünyanın dört bir yanındaki Türkleri tebrik etti.

