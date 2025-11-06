Musul Petrolü Erzurum’dan mı Doğuyor? Devlet Arşivleri İddiası

Devlet arşivlerinden çıkan belgeler, Musul petrollerinin ana damarlarının Erzurum topraklarından başladığını öne sürüyor; 1932 AlAhram haberi ve Rus sondaj raporları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:17
Devlet arşivlerinden gün yüzüne çıkan belgeler, Anadolu’nun enerji tarihine dair ezberleri sarsıyor. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir, Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait neredeyse unutulmuş bir belgeyi arşiv çalışmaları sırasında ortaya çıkardı.

Arşiv Bulgusu ve 1932 tarihli AlAhram Haberi

Belgeye göre, Musul petrollerini besleyen ana damarlar Erzurum topraklarından başlıyor ve bunun dönemin Türk mühendisleri tarafından tespit edildiği belirtiliyor. Söz konusu bilgi, 5 Eylül 1932 tarihinde Mısır’ın köklü gazetesi AlAhram tarafından yayımlandı. Haberde yer alan ifadeler arasında 'Türkler ve Musul Petrol Menbaı - Bu Kaynağı Türk Mühendisler Keşfetmiştir' notu dikkat çekiyor.

Haberi Türkiye'ye taşıyan isimlerden biri olan Avukat Hasan Abdulhadi, keşfi Türkiye’nin yer altı servetleri açısından yeni bir dönem müjdecisi olarak değerlendirdi. Haberin diplomatik kanallardan da teyit edildiği; dönemin Kahire Başkonsolosluğu tarafından hükümete telgraf çekildiği kayıtlarda yer alıyor.

Rus Sondajları ve Vakıf Kayıtlarının İma Ettikleri

Arşiv belgeleri, 1916-1917 yıllarında Rus mühendislerin Erzurum’un çeşitli alanlarında yaptığı sondaj ve jeolojik araştırmaları da içeriyor. Bu raporlarda bitümlü toprak ve zayıf petrol sızıntıları tespit edildiği belirtiliyor; bulgular Musul damarının Erzurum’un farklı bölgelerine kadar uzanabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Ayrıca belgeler, Balıklı köyünde (eski adıyla Pülk köyü) bulunan petrol kuyusunun giderlerinin Caferiye Camisinın masrafları için vakfedildiğini gösteriyor. Bu kayıt, yer altı kaynaklarının sadece ekonomik değer olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel amaçlarla da değerlendirildiğini ortaya koyuyor.

Stratejik Önemi ve Tarihsel Değerlendirme

Taner Özdemir bulgularla ilgili yaptığı açıklamada, belgenin Erzurum’un yalnızca sınır konumu ile değil, yer altı zenginlikleri bakımından da stratejik önemini ortaya koyduğunu belirtti. Özdemir, dönemin Türk mühendislerinin petrol damarlarının Musul’a kadar uzandığını tespit ettiğini ve enerji güzergâhlarının Trabzon’a yönlendirilme ihtimalinin tartışıldığını kaydetti.

Özdemir, ayrıca Kahire Başkonsolosluğu’nun hükümete çektiği telgrafın, bilginin dönemin üst yetkilileri tarafından ciddiyetle takip edildiğini gösterdiğini vurguladı. Vakıf kayıtları, saha bulguları ve arşiv belgeleri bir araya getirildiğinde, Erzurum’un Anadolu’nun erken dönem enerji merkezlerinden biri olduğuna dair güçlü işaretler ortaya çıkıyor.

Bu keşif, yalnızca tarihî bir veri sunmakla kalmıyor; Erzurum’un enerji ve kültür tarihinin iç içe geçtiğini gösteriyor. Arşivlerdeki belgeler, AlAhram’ın 1932 tarihli haberi, Taner Özdemir’in arşiv çalışmaları ve Kahire Başkonsolosluğu’nun telgrafı bugün bile stratejik bir tartışmayı yeniden alevlendiriyor.

Musul’un kara altını aslında Erzurum’un derinliklerinden mi doğuyor?

