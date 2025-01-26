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Musul Türkmenleri Kalkınma Projesine Umutla Bakıyor

Musul'daki Türkmenler, Kalkınma Yolu Projesi'nin güven ve huzur getireceğine inanıyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 11:43
Musul Türkmenleri Kalkınma Projesine Umutla Bakıyor

Musul'da Yeni Umut: Kalkınma Yolu Projesi

Irak'ın Musul kentindeki Türkmen toplumu, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili umut verici görüşler paylaşıyor. Projenin kente getireceği iş imkanlarının, işsizlik sorununu çözerek yıllardır süregelen huzursuzluk ve terör olaylarını sona erdireceğine inanıyorlar.

Musul Temsilcisi'nden Destek Mesajı

Irak Türkmen Cephesi Musul Temsilcisi Şehit Ganim, projenin kentin kalkınması açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Ganim, "Irak'ın tam 10 şehrinden geçecek olan yolun büyük bir kısmının Musul'dan geçmesi bizim için bir avantajdır," diye ifade etti.

Geleceğe Dönük Beklentiler

Musul Türkmenleri, bu projenin kente getireceği ekonomik fırsatlarla birlikte, kalıcı bir güven ortamı oluşturacağına dair inançlarını dile getiriyor. Uzun vadede, Musul’un gelişimine katkı sağlayacak olan bu yol, bölgenin yeniden inşası için kritik bir adım olarak görülüyor.

Irak’ın Musul kentindeki Türkmenler, Kalkınma Yolu Projesi’nin kentte işsizlik sorununu çözeceği...

Irak’ın Musul kentindeki Türkmenler, Kalkınma Yolu Projesi’nin kentte işsizlik sorununu çözeceği, yıllardır terör ve çatışmalara maruz kalan kentin kalıcı güven ve huzura kavuşturacağını düşünüyor. Irak Türkmen Cephesi Musul Temsilcisi Şehit Ganim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projenin yıllardır mezhep ve etnik çatışmalarının yanında terör saldırılarıyla mücadele eden Irak için "huzur kaynağı" olacağını söyledi.

Irak’ın Musul kentindeki Türkmenler, Kalkınma Yolu Projesi’nin kentte işsizlik sorununu çözeceği...

Irak’ın Musul kentindeki Türkmenler, Kalkınma Yolu Projesi’nin kentte işsizlik sorununu çözeceği, yıllardır terör ve çatışmalara maruz kalan kentin kalıcı güven ve huzura kavuşturacağını düşünüyor. Irak Türkmen Cephesi Musul Temsilcisi Şehit Ganim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projenin yıllardır mezhep ve etnik çatışmalarının yanında terör saldırılarıyla mücadele eden Irak için "huzur kaynağı" olacağını söyledi.

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