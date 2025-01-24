Musul'un Yeniden İnşası: Türk Şirketleri Öncü Rol Oynuyor

Musul'un Yeniden İnşası ve Türk Şirketlerinin Rolü

DEAŞ’ın işgaliyle yıkıma uğrayan Musul, Türk şirketlerinin katkısıyla yeniden inşa ediliyor. Musul Uluslararası Havalimanı ve İbn-i Sina Hastanesi projeleri, kentin yeniden kalkınmasına katkıda bulunacak önemli adımlar arasında yer alıyor.

77 İnşaat Havaalanı Proje Müdürü'nden Açıklamalar

77 İnşaat Havaalanı Proje Müdürü Mehmet Sinan Türkan, projeye dair yaptığı açıklamada, "İnşallah en yakın zamanda Musul halkına havaalanını teslim edeceğiz. Buradaki halk bu projeyi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kentte devam eden Kalkınma Yolu Projesi ile birlikte, Musul halkının kalkınma ve sağlık ihtiyacına önemli destek sağlanması hedefleniyor. Türk şirketleri, bölgedeki yatırımlarıyla hem yerel ekonomiye hem de toplumsal yapıya olumlu katkılar sunuyor.

Anadolu Ajansı muhabirleri Ali Makram Ghareeb ve Bekir Aydoğan tarafından derlenen bu haber, Musul’un yeniden inşasında atılan adımları ve Türk şirketlerinin rolünü mercek altına alıyor.