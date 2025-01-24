DOLAR
35,69 -0,16%
EURO
37,51 -0,77%
ALTIN
3.185,78 -1,05%
BITCOIN
3.758.427,04 -2,31%

Musul'un Yeniden İnşası: Türk Şirketleri Öncü Rol Oynuyor

Türk şirketleri, DEAŞ'ın yıktığı Musul'un yeniden inşasında kritik projelerle halkın kalkınmasına katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:11
Musul'un Yeniden İnşası: Türk Şirketleri Öncü Rol Oynuyor

Musul'un Yeniden İnşası ve Türk Şirketlerinin Rolü

DEAŞ’ın işgaliyle yıkıma uğrayan Musul, Türk şirketlerinin katkısıyla yeniden inşa ediliyor. Musul Uluslararası Havalimanı ve İbn-i Sina Hastanesi projeleri, kentin yeniden kalkınmasına katkıda bulunacak önemli adımlar arasında yer alıyor.

77 İnşaat Havaalanı Proje Müdürü'nden Açıklamalar

77 İnşaat Havaalanı Proje Müdürü Mehmet Sinan Türkan, projeye dair yaptığı açıklamada, "İnşallah en yakın zamanda Musul halkına havaalanını teslim edeceğiz. Buradaki halk bu projeyi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kentte devam eden Kalkınma Yolu Projesi ile birlikte, Musul halkının kalkınma ve sağlık ihtiyacına önemli destek sağlanması hedefleniyor. Türk şirketleri, bölgedeki yatırımlarıyla hem yerel ekonomiye hem de toplumsal yapıya olumlu katkılar sunuyor.

Anadolu Ajansı muhabirleri Ali Makram Ghareeb ve Bekir Aydoğan tarafından derlenen bu haber, Musul’un yeniden inşasında atılan adımları ve Türk şirketlerinin rolünü mercek altına alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Tören Düzenlendi
2
Erzurum'da Korkunç Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı
3
Konya'da Otobüs Kazası: 3 Ölü, 33 Yaralı
4
ABD'li Güvenlik Şirketleri Gazze'deki Ateşkesi Denetlemek İçin Görevlendirildi
5
Rusya'nın Kremniy El Çip Fabrikası İHA Saldırısı Nedeniyle Üretime Ara Verdi
6
Ukrayna'yı Sarsan İHA Saldırısı: 3 Ölü, Yaralılar Var
7
Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Zanlı Tutuklandı

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor