Müteahhit Yeterlilik Kriterleri Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mali Yeterlik Kriterlerinde Artış

Yönetmeliğe göre, müteahhitlerin mali yeterlik kriterlerinin yüzde 50 oranında artırılması planlanıyor. Bu sayede müteahhitlerin ekonomik gücüne göre üstlenebilecekleri işlerin disiplin altına alınması hedefleniyor.

İş Büyüklüğünde Azalma ve Tecrübe Kriterleri

Yeni müteahhitlik yapanlar için üstlenebilecekleri iş büyüklüğünde yaklaşık yüzde 15 oranında bir azaltma öngörülüyor. Ayrıca, iş alabilme kriterlerinde ise "tecrübeye göre iş" anlayışının benimsenmesi sağlanacak.

Yeşil Dönüşüm İçin Teşvikler

Düzenlemeyle birlikte, ulusal yeşil bina sertifikası alan projeleri hayata geçiren müteahhitlere %5 ek puan verilerek, yeşil dönüşüm teşvik edilecektir.