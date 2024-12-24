Mutfak Dolabında Bulunan Cumhuriyet Altınları Sahibine Ulaştırıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İkinci el mutfak dolabı alan Kadir Terlikli, eşyanın içerisinde bulduğu 12 Cumhuriyet altını sahibine teslim etti.

İlçedeki ikinci el eşya satıcısı Kadir Terlikli, Elif ve Selahattin Karaburç çiftinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören mutfak dolabını satın aldı.

Dolabı iş yerinde söken Terlikli, ambalaj içerisinde 12 Cumhuriyet altınını buldu. Altınları, Nurdağı Belediyesi ekiplerinin aracılığıyla ulaştığı çifte teslim etti.

Karaburç çifti, Terlikli'ye teşekkür amacıyla 1 Cumhuriyet altını hediye etti. Kadir Terlikli, bu olayla ilgili olarak, "Binanın içinde bulunan eşyalara pazarlık yaptım. Hakkım olmayanı almam mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ikinci el mutfak dolabı alan Kadir Terlikli, eşyanın içerisinde bulduğu 12 Cumhuriyet altınını sahibine teslim etti.