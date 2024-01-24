Mutfak tüpündeki büyük tehlike! Bunu yapanın cüzdanındaki tüm para gidecek

Türkiye genelinde birçok ilde doğal gaz tesisatının yaygın olmasına rağmen, birçok vatandaş halen mutfaklarda tüp kullanmaya devam ediyor. Ancak, bu uygulama kurallara uymayanlar için ciddi para cezalarını beraberinde getiriyor. Son dönemde 12 kg mutfak tüpü fiyatlarında yaşanan yüzde 120'lik artış, vatandaşların bütçelerini olumsuz etkiliyor. Özellikle büyük şehirlerde, mutfak tüplerini LPG ile doldurarak daha uygun fiyatla kullanma eğilimi artmış durumda. Ancak, bu işlem Türkiye genelinde yasak ve oldukça tehlikeli. İşte detaylar...





MUTFAK TÜPLERİ KONUSUNDA DİKKAT OLMA UYARISI

Mutfak tüplerini LPG ile doldurmanın tehlikeli ve yasak olduğuna dikkat çekilen haberde, bu kurala uymayanlara ciddi para cezaları verildiği belirtiliyor. Otogaz istasyonlarında kaçak olarak doldurulan mutfak tüplerinin hava ayarı yapılmadığı için büyük tehlike oluşturduğu ifade ediliyor. Daha önce yaşanan olaylarda, 12 kg mutfak tüpünü LPG ile dolduran işletmeciye 835 bin TL ceza kesildiği bilgisi de paylaşılıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Metropol şehirlerde bu tür işlemlere izin verilmediği ve vatandaşların araç plakaları veya TC kimlik numaralarını kullanarak istasyonlarda mutfak tüplerini LPG ile doldurduğu vurgulanıyor. Bu durumun, evlere bomba sokulması riski taşıdığı belirtiliyor. 12 kg mutfak tüplerini LPG ile doldurmanın propan gazının hızlı yanıcı ve yüksek basınca sahip olması nedeniyle tehlikeli olduğuna dikkat çekiliyor. Bu haber, mutfak tüpü kullanıcılarını yasağa uymaları ve güvenliği göz önünde bulundurmaları konusunda uyarıyor.