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Mutfak Yangınlarına Karşı Basit Önlemlerle Felaketi Önleyin

Prof. Dr. Zehra Yıldız, mutfak yangınlarını önlemek için almanız gereken basit ama etkili önlemleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:12
Mutfak Yangınlarına Karşı Basit Önlemlerle Felaketi Önleyin

Tarsus Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Yıldız, konut ve endüstriyel mutfaklarda çıkan yangınların büyük felaketlere dönüşmesini önlemek için alınabilecek basit önlemleri aktardı. Son dönemde yaşanan Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını, mutfakların yangın açısından taşıdığı riskleri yeniden gündeme getirdi.

Uluslararası bir dergide yayımlanan "Konutlardaki Mutfak Yangınları Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı makalesiyle dikkat çeken Yıldız, mutfak yangınlarının nedenleri ve önlem önerilerini paylaştı. Yıldız, "Ülkemizdeki yangınların yaklaşık %45'i konutlarda, bu yangınların %40'ı ise mutfaklardadır. Restoranlarda her yıl %20 oranında mutfak kaynaklı yangınlar yaşanmaktadır," diyerek dikkat çekti.

Yangınların Başlıca Nedenleri

Prof. Dr. Yıldız, mutfak yangınlarının genellikle açık unutulan ocak, gaz sızıntısı, tüp gaz patlaması, kızartma sırasında yağların parlaması ve bakımı yapılmamış davlumbazlardan kaynaklandığını belirtti. Özellikle ocak ve pişirme ekipmanlarının, mutfak yangınlarının yaklaşık üçte ikisini oluşturduğunu ifade etti.

Basit Önlemlerle Yangınları Önleyin

Yangınları önlemenin, söndürmekten daha kolay olduğunu vurgulayan Yıldız, mutfaklarda alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

  • Yangın söndürme sistemleri: Mutfaklarda hem otomatik hem de manuel söndürme sistemleri bulunmalı.
  • Yangın söndürücü ve battaniye: Her mutfakta, yangın söndürücü tüp ile yangın battaniyesi bulundurulmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır.
  • Yangın güvenliği eğitimi: Mutfaktaki çalışanlar, yangın güvenliği konusunda bilinçlendirilmelidir.
  • Elektrik tesisatı: Uzman tarafından yapılmalı ve eski tesisatlar yenilenmelidir.
  • Gazlı mutfaklarda havalandırma: Gaz kullanılan mutfaklarda havalandırma sistemi büyük önem taşır.

Yanlış Müdahaleden Kaçının

Yangın kontrol altında tutulamazsa, bilinçsiz müdahale yangını büyütebilir. Yıldız, "Yağ yangınlarına su ile müdahale edilmesi durumunda, yangın büyür. Sıvı yağ yangınlarını söndürmek için su kullanılmamalıdır," diyerek dikkat çekti.

Özellikle yağ buharlarının parlamasını önlemek için ocak kapatılmalı ve yangının yayılmasını engellemek için gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Yıldız, "Ocağınızın etrafında yanıcı maddeler bulundurmamaya, özellikle rüzgarlı havalarda perdenizi dikkatli yerleştirmeye özen gösterin," önerisinde bulundu.

Mutfak yangınlarının önlenmesinde kritik olan bu basit ama etkili önlemler, hem konutlarda hem de endüstriyel mutfaklarda güvenliği artıracaktır.

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