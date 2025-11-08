Mutki'de Mezbahane ve Halı Saha Açılışı

Bitlis Mutki'de tamamlanan mezbahane ve halı saha törenle açıldı; Kaymakam Onur Yılmazer tesislerin gençlere ve ekonomiye katkısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:38
Mutki'de Mezbahane ve Halı Saha Açılışı

Mutki'de Mezbahane ve Halı Saha Törenle Açıldı

Açılış Programı

Bitlis'in Mutki Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mezbahane ve halı saha düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Kaymakam'ın Mesajı

Törende konuşan Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, yapılan tesislerin Mutki'ye değer katacağını ifade ederek, "Bugün Mutki’mizde güzel ve sevindirici bir gün gerçekten güzel, sevindirici bir gün, güzel bir atmosferde bir aradayız. Bir yandan ilçemize değer katacak olan kesimhane tesisimizin açılışını yapacağız. Bir yandan gençlerimize değer katacak olan halı sahamızın açılışını yapacağız. Bu iki tesis birbirinden farklı görünse de hem Mutki’nin vatandaşına da gençlerine de değer katacak inşallah. Kesimhanemiz hem vatandaşımıza daha hijyenik, düzenli bir hizmet sunacak hem de ilçemizin ekonomik ve ticari hayatını canlandıracak diye umut ediyoruz. Halı sahamız ise az önce Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi özellikle gençlerimiz için çok önemli bir kazanım. Burada bizlerin en büyük ihtiyaçlarından biri sosyal faaliyetler. Bu noktada gençlerimizin enerjisini Vaktinizi spor yönlendireceğiz. Çünkü Mutki’nin gençlerinin bu hizmete ihtiyacı olduğunun farkındayız ve bu hizmetlerin de Mutki’ye değer katacak olduğunun farkındayız" dedi.

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan tesislerin açılışı yapılarak ilçede ilk gaz arzı gerçekleştirildi.

BİTLİS’İN MUTKİ İLÇE BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN MEZBAHANE VE HALI SAHA AÇILIŞLI...

BİTLİS’İN MUTKİ İLÇE BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN MEZBAHANE VE HALI SAHA AÇILIŞLI YAPILDI.

MUTKİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANI VAHDETTİN BARLAK, YAPILAN TESİSLERİN İLÇEYE HAYIRLI OLMASINI DİLEYEREK...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Varank: Türkiye’nin En Büyük Sorunu Sağlıklı Muhalefetin Olmayışı
2
Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Kayar 14. Yılda Salihli'de Dualarla Anıldı
3
Taşhan’da Kadın Eliyle Sanat: 517 Yıllık Yapıda Geleneksel Atölyeler Canlanıyor
4
Mudanya'da Cami Tuvaletinde Şüpheli Ölüm: Yaklaşık 30 Yaşında Erkek Ölü Bulundu
5
ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel: Memur Hakları 21. Yüzyıla Yakışır Hale Getirilsin
6
Kocaeli Çayırova’da otomobil refüje çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00